Acidente grave fere mulher em rodovia

Uma jovem ficou ferida na manhã de ontem, 17, após um grave acidente na rodovia vicinal “Sebastião Teixeira Coelho”, no município de São Pedro do Turvo. A estrada liga aquela cidade a Santa Cruz do Rio Pardo. A motorista viajava no para Santa Cruz, quando bateu violentamente na traseira de um caminhão.

Testemunhas disseram que a mulher, moradora em São Pedro do Turvo e cujo nome não foi divulgado, não percebeu que o caminhoneiro teria reduzido a velocidade para entrar em uma propriedade rural próximo da Usina Tarumã. A batida contra o pesado veículo carregado com linhaça praticamente destruiu o automóvel.

Surpreendentemente, a motorista sofreu apenas ferimentos leves, segundo as primeiras informações.

Bastante assustada, a jovem precisou ser retirada do interior do carro pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em seguida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar e Civil de São Pedro do Turvo registrou a ocorrência e sinalizaram o trecho até o termino dos trabalhos da Polícia Cientifica.

Familiares da motorista acreditam que a mulher escapou da morte por “um milagre”. O acidente ainda será investigado pela polícia.