Cantata de Natal encanta centenas

A 3ª edição da “Cantata de Natal” do Centro Cultural Special Dog levou centenas de pessoas à praça Leônidas Camarinha no domingo. A apresentação de sábado foi adiada pelas chuvas, mas uma outra foi programada para segunda-feira, 12.

Ao todo, 182 vozes compuseram o musical “Fábrica de Brinquedos” que contou a história da fábrica do Papai Noel. Além do coral, alunos de artes circenses promovidas no Centro Cultural também se apresentaram.

Sob regência da maestrina Daniele Montuleze, entoaram canções pessoas com idades entre 6 e 80 anos, todas treinadas nas aulas de canto do Centro Cultural. Enquanto o coral se apresentava, imagens lúdicas eram projetadas no telão de LED.

Um dos pontos altos da apresentação foi a chegada do Papai Noel, que apareceu em um carro decorado com luzes e encantou crianças e adultos. A história também contou com a presença do “aniversariante”. Uma luz interrompeu o show anunciando a chegada do menino Jesus. Neste instante, Maria de Nazaré vem ao palco trazendo Jesus nos braços, representado pela primeira vez por um bebê real.

O Centro Cultural Special Dog completou três anos na semana passada. A inauguração do prédio antigo na região central da cidade, que foi totalmente restaurado para receber as atividades culturais, foi em 13 de dezembro de 2014, com a primeiera edição da Cantata.

A gerente do Centro Cultural Special Dog, Juliana Pereira Manfrim, conta que na ocasião o coral que se apresentou não contava com alunos da instituição. “Ainda não tínhamos iniciado as atividades, por isso o coral veio de fora. É muito gratificante que nossos alunos já têm condições de apresentar este número para a sociedade, como é feito desde o ano passado”, disse.

O Centro Cultural Special Dog atende a cerca de 450 pessoas, com aulas de corte e costura, coral, instrumentos, artes circenses e culinária. Para participar, não é necessário ter ligação com a indústria fabricante de ração. “Inclusive, a maioria dos nossos alunos de coral não tem qualquer ligação com a Special Dog. Somos um centro cultural voltado para atender toda a população santa-cruzense”, explica Juliana.