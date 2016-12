Matriz pode inaugurar a praça dia 24

A praça Pedro César Sampaio, onde fica a Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, pode ser inaugurada na véspera do Natal. O logradouro, porém, deverá ser entregue parcialmente, uma vez que o projeto original prevê a construção de uma marquise na entrada do templo católico, obra que deverá modificar substancialmente o design da igreja.

Na sexta-feira, alguns voluntários responsáveis pela reforma da praça anunciaram que o novo piso e parte da jardinagem poderão estar prontos até o dia 24, quando é celebrada a tradicional “Missa do Galo”. A avaliação leva em conta a média normal de chuva na próxima semana.

Já a marquise na frente da Matriz ainda vai levar alguns meses para ser construída e só deverá ser inaugurada no próximo ano.

A reforma é totalmente financiada pela igreja, através de promoções e doações da comunidade. A propriedade da praça pertence à igreja, conforme documentos em poder dos padres de Santa Cruz do Rio Pardo.