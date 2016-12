Bíblia, enfim, teve a sua “semana”

A primeira edição da “Semana da Bíblia” em Santa Cruz do Rio Pardo reuniu religiosos de várias denominações em uma série de eventos. A abertura oficial foi realizada na última segunda-feira, 12, durante sessão solene na Câmara Municipal. Apesar do bom público, apenas quatro vereadores — Edvaldo Godoy, Marco “Cantor” Valantieri, Murilo Sala e José Paula da Silva — participaram da solenidade, além do vereador afastado Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques, autor do projeto, que permaneceu na plateia. O secretário Edwin Brondi de Carvalho representou o prefeito Otacílio Assis (PSB).

A “Semana da Bíblia” é organizada pela Associação de Pastores de Santa Cruz do Rio Pardo, presidida por Josué Rodrigues Brito e que possui membros de várias igrejas evangélicas da cidade.

Na solenidade de abertura da sessão, o pastor Josué Rodrigues lembrou a perseguição aos cristãos e à própria Bíblia ao longo do tempo. “É um livro sempre atual, o maior do mundo, e a luta contra algumas leis que tentavam combater a Palavra de Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui hoje”, afirmou.

Josué contou que em 2016 a Bíblia atingiu mais de 3,2 bilhões de exemplares distribuídos em todos os países. O pastor lamentou a transformação do mundo atual e a ausência do evangelho em muitos lares. “Dias desses, eu caminhava pela praça São Sebastião e tive vontade de chorar. Observei crianças fumando maconha e cheirando cocaína. Com certeza, se nós nos empenharmos mais na doutrina desta Palavra, muitas crianças não estariam nesta situação”, afirmou.

A “Semana” ainda contou com um culto na Praça da Bíblia, realizado na noite de terça-feira, 17. De quarta a sexta-feira, representantes de várias igrejas participaram da prática de evangelismo pelas ruas do comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. Ontem, uma carreata percorreu as principais ruas da cidade marcando o encerramento da “Semana da Bíblia”. À noite, houve uma celebração.