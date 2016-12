Famílias ainda enfeitam residências para o Natal

Um espetáculo de luzes chama a atenção na garagem da casa no Parque São Jorge. A residência na rua Ferrucio Rhigon é ponto de encontro de crianças e adultos há dez anos. A responsável pelo entretenimento no bairro é a aposentada Maria Lucia Chaves, 69.

Ela conta que desde quando morava em outro bairro já enfeitava a casa para o Natal. Segundo ela, o gosto por esta época do ano é antigo. “Eu amo tudo relacionado ao Natal, é uma época que me faz feliz”, comenta.

Para os preparativos, que se iniciaram em agosto, Maria Lúcia conta com a ajuda do marido e de algumas amigas. “Mas a realidade é que gosto de preparar a maioria das coisas sozinha. Eu amo trabalhar com arte, me faz feliz”, diz.

Entre os destaques, está um Papai Noel em tamanho real, além do presépio e do monjolo, que jorra água incessantemente. “Eu ganho muita decoração da minha família, que sabe que amo este tipo de presente. O Papai Noel em tamanho real por exemplo, foi presente da minha filha, que viajou para São Paulo no ano passado e o trouxe no bagageiro do ônibus. Eu jamais esperava”, conta entre risos.

Em 2016, Maria Lúcia ganhou mais um bom velhinho, desta vez em tamanho menor, para enfeitar o trenó construído pelo marido. “Meu neto trouxe roupas para eu lavar e pediu que pegasse a sacola na sala. Quando cheguei, o Papai Noel estava no sofá. Fico emocionada com cada presente natalino que ganho, pra mim, eles são os melhores”, conta.

A casa da aposentada permanece de portões abertos até por volta das 23h. “Eu adoro receber as pessoas, especialmente as crianças. Elas ficam encantadas com as luzes e com toda a decoração. Enquanto eu tiver vida e saúde, vou continuar fazendo a decoração”, disse Maria Lúcia.

Presépio

O presépio no quintal da casa do professor de música Paulo Batista de Oliveira, 70, também é tradição. A residência na rua José Rosso, na vila Saul, também é ponto de visitação nesta época.

Ele conta que sempre gostou dos festejos natalinos e que, religioso, considera o presépio o maior símbolo da época. “Certa vez, me atentei para o presépio que montavam em frente à igreja Matriz de São Sebastião. Então, decidi montar na minha casa”, comenta.

A cabana feita de sape é arte do próprio morador. Já as peças que compõe o presépio foram compradas ao longo dos anos. “São artigos caros, mas que precisam ser renovados com o tempo, já que se desgastam”, disse.

Paulo pretende continuar a tradição enquanto viver. “Há alguns anos, desanimei de montar o presépio, mas quinze dias faltando para o Natal me toquei que não poderia deixar de fazer. Deste modo, vou montá-lo todo ano enquanto viver”, conta.