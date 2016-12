Já ‘experiente’, vice é o prefeito pela quarta vez

Sérgio Fleury Moraes

Sindicalista, ele chega ao prédio da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo no início da manhã, conversa com assessores, assina um punhado de documentos e se arrisca até a vistoriar obras. É Benedito Batista, surpreendentemente um prefeito do PT que comanda uma conservadora cidade pela quarta vez desde 2013. Claro que “Dito”, como é conhecido, é o vice-prefeito de Otacílio Assis (PSB), que assumiu a interinidade há nove dias, quando o titular viajou com a família em férias.

Aos 57 anos, ele repete o mesmo chavão do prefeito Otacílio, de que a cidade aprovou o estilo de administração, reelegendo a dupla com quase 80% dos votos. “Eu amo esta cidade onde criei meus filhos”, diz. Mas é claro que, mesmo “experiente”, Benedito Batista admite que assumir o cargo mais alto na administração municipal já o fez “tremer” as pernas. “Já tive aquele frio na barriga, mas a gente se acostuma”, diz.

Benedito foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Calçadista e o responsável pela construção da atual sede social, no Jardim Ipê. Como sindicalista, deu muitas “dicas” a trabalhadores da Codesan — empresa pertencente ao município — sobre uma série de irregularidades no governo anterior, como o pagamento de salários abaixo do piso da categoria. Vários funcionários ingressaram com ações trabalhistas que resultaram em um passivo enorme para a Codesan.

Hoje, rindo, ele brinca que, caso soubesse que seria o vice-prefeito, não tinha sugerido nada. “Sobrou para nós”, afirma, sobre o pagamento das pesadas indenizações trabalhistas.

Mais descontraído, Dito admite que jamais pensava que um dia estaria sentado na cadeira do prefeito de Santa Cruz. “Eu sempre fui humilde. Vim de uma família pobre que cuidava de um sítio. Assim, muita gente acha esquisito ao me ver na rua calçando chinelo de dedo. Mas eu nunca mudei”, garante.

Em todas as ocasiões em que se afastou do cargo, Otacílio Assis disse que o vice tinha autonomia total para governar, inclusive podendo trocar secretários. Mas é lógico que Dito nunca chegou a este extremo. “Coisas mais difíceis eu não resolvo. Afinal, não quero criar problemas”, garante.

Porém, alguns constrangimentos acontecem, como o pedido feito pelo empresário José Roberto Pitol para plantar flores num dos canteiros da avenida Tiradentes. Na verdade, Pitol havia conversado com o prefeito Otacílio, que gostou da ideia e solicitou que o empresário apenas formalizasse o pedido por escrito. Em seguida, saiu em viagem sem avisar o vice. Pois Benedito Batista indeferiu e Otacílio teve que “consertar” o equívoco. “Eu não sabia”, diz o vice, rindo da situação.

‘Na garupa’

Benedito tornou-se vice de Otacílio Assis “por acaso” nas eleições de 2012. Ele havia sido escolhido vice do candidato a prefeito Cláudio Gimenez (atual presidente da Codesan), que chegou a ser homologado em convenção e depois cedeu a vaga para Otacílio Assis. O vice, entretanto, foi mantido na chapa vitoriosa.

Otacílio aprovou o companheiro. Na disputa pela reeleição, o prefeito trocou de partido e antecipou, muito meses antes do pleito, que Dito continuaria sendo seu vice. O anúncio, segundo o prefeito reeleito, foi necessário para evitar disputas no grupo político.

Assim, ao menos nas férias do titular, Benedito Batista se transformou no único prefeito do PT em toda a região. Atual presidente do diretório do partido em Santa Cruz, ele conta que nunca vai abandonar a legenda. “Se ela acabar, eu serei o último filiado”, garante. “Afinal, hoje todos estão vendo que a corrupção não atingiu apenas o PT. Nenhum partido está livre disso, pois a política está uma vergonha”, conta.

A entrevista foi interrompida pelo assessor Célio Guimarães, que lembrou Dito de um compromisso. O vice, então, se dirigiu ao recinto da Expopardo para vistoriar a conclusão de obras de pavimentação. Parece estar “pegando o jeito” de administrar.