MP arquiva ação de Psiu contra rádio

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo arquivou um pedido do vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) que pedia “direito de resposta” contra a rádio Difusora AM. Ele reclamou que teria sido ofendido durante programa jornalístico do último dia 23 de novembro e solicitou providências ao MP contra o sócio-proprietário da emissora, Odelair Ferdin.

O programa em questão é o “Jornal Operação Cidade”, onde alguns comentaristas analisaram a situação do vereador que teve o mandato suspenso por quebra de decoro parlamentar.

De acordo com o promotor Reginaldo Garcia, entretanto, o pedido de “Psiu” teve várias falhas. O autor também não relatou qualquer suposto ato de improbidade administrativa praticado por agente público, ou, ainda, eventual violação de direitos coletivos ou difusos. “Trata-se de direito individual do noticiante, não havendo hipótese de intervenção do Ministério Público”, explicou o promotor em seu despacho de arquivamento. De acordo com o texto, o vereador deveria ajuizar uma ação particular contra a emissora de rádio. Neste caso, deve recolher todas as taxas judiciais.

O promotor lembrou que, entre os comentaristas no programa contestado, estavam dois vereadores, Souza Neto (DEM) e Marco “Cantor” Valantieri (PR). “Ainda não há representação do autor para eventuais medidas criminais”, disse, determinando o arquivamento do pedido.