Pele precisa de cuidados especiais durante verão

A estação mais quente do ano chega na próxima quarta-feira, 21, e com ela também os raios solares mais intensos. É por conta disso que a pele necessita de cuidados especiais neste período.

Segundo a dermatologista Gisele Maglioni Marsola, as principais consequências do sol para a pele, além das queimaduras, são as manchas e o câncer de pele. “O único modo de se proteger é usando filtro solar, especialmente no rosto e no colo, onde os raios chegam com mais incidência. O câncer de pele se dá pela exposição ao sol sem proteção por anos e se desenvolve na maioria das vezes, após os 40 anos”, explica.

A dermatologista ressalta que não se deve deixar de proteger o corpo todo quando a exposição ao sol for intensa. Ela indica o fator de proteção mínimo 30 e salienta a necessidade de produtos diferenciados para o corpo e para a pele. “No corpo utilizamos as loções, mais cremosas. No caso do rosto, existem produtos específicos para cada tipo de pele. Assim, além de proteger do sol, o filtro solar não alterará a pele, mas fará bem”, conta.

Ela conta que para o rosto e colo é importante se atentar para a quantidade de produto. “Devemos usar uma colher de sopa para estas áreas e reaplicar o filtro solar de três em três horas. Parece muito, mas não é, uma vez que se colocarmos menos produto ou não passarmos novamente, a proteção não será a ideal”, comenta.

Gisele explica que o consumidor deve se atentar não somente ao FPS, indicado nas embalagens, mas também ao PPD, indicado som sinais de +. O produto deve conter dois ou mais sinais para ser eficiente. “O FPS protege contra os raios UVB, que causam a queimadura na pele. Já o PPD, contra os raios UVA, responsável pelo câncer de pele”, disse.

A médica não indica a exposição ao sol entre as 10h e 16h. “Especialmente no verão, os raios solares estão mais fortes e este é o período crítico. Além do protetor, é importante o uso de chapéus e bonés para proteger ao máximo a pele do rosto, uma vez que o sol também envelhece se em excesso”, conta Gisele.

Para quem deseja se bronzear, a dermatologista indica cuidados com o uso de receitas caseiras. “Existem vários tipos de receitas na internet, mas a maioria pode até causar danos para a pele. Antes de usar uma delas é preciso consultar um profissional. Quem usa óleos bronzeadores também deve aplicar o filtro solar antes do produto, ainda que com fator de proteção solar menor”, orienta.

Tratamentos à base de produtos que possuem ácidos também devem ser evitados nesta época do ano. “Existem alguns procedimentos que podem ser feitos com o uso de produtos específicos para o verão, mas é preciso tomar cuidado e sempre consultar um especialista”, disse Gisele.

Ela também indica hidratação e ingestão de alimentos que contenham antioxidantes. “É importante se hidratar, bebendo de 2 a 3 litros de água por dia. Uma opção é aromatizar a água, seja com limão, hortelã, entre outros produtos, que além de ser uma delícia, são refrescantes”, destaca. “Alimentos como vegetais de cor verde escura e frutas cítricas são ricos em antioxidantes e ótimos para a pele, já que evitam machas”, finaliza.

Micoses são frequentes

Por conta do calor, as micoses se tornam mais recorrentes durante o verão. Segundo a dermatologista Gisele Maglioni Marsola, é importante evitar contato com direto dos pés, por exemplo, com locais úmidos, além de deixar as regiões de dobras do corpo sempre secas. “As micoses aparecem mais em regiões como axilas, e outras de dobras. É importante manter estes locais sempre secos para evitar situações do tipo”, comenta.

Ela também chama a atenção para os danos nos cabelos devido à radiação solar mais forte. “Os cabelos também necessitam de cuidados especiais. Existem produtos específicos para proteger os fios, que devem ser usados em praias, piscinas ou situações comuns de exposição ao sol”, orienta a dermatologista.

A hidratação da pele deve ser contínua mesmo no verão. “A rotina de hidratação deve continuar. Apesar de não sentirmos a pele tão seca durante os dias quentes como acontece no inverno, precisamos hidratar”, finaliza Gisele.