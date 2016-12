Na onda vegana

O estilo de vida que exclui produtos que explorem os animais de alguma maneira, seja na alimentação ou no uso variado, vem ganhando cada vez mais atenção em Santa Cruz. Apesar de poucos adeptos, um grupo está investindo em alimentação vegana como forma de expandir a cultura.

Integrantes do Espaço Colaborativo Nós, voltado para atividades culturais, sociais e ainda colaboração entre profissionais de diversas áreas, estão investindo em pratos veganos para angariar fundos para manutenção do local.

Há alguns meses, pratos veganos são servidos durante os eventos no espaço. Além disso, opções diferenciadas deste tipo de alimentação estão sendo produzidas para a venda quinzenalmente.

O responsável pelo preparo das delícias veganas é o jornalista formado também em gastronomia, Diego Singolani. Ele conta com a ajuda de Marcelo Andrade, santa-cruzense também formado em gastronomia que atualmente mora em Itapetininga, mas aproveita as visitas à cidade para colaborar.

Segundo Diego, o responsável por levantar a questão do veganismo entre os amigos que fazem parte do espaço Nós, foi um dos fundadores, José Ricardo da Silva Júnior, que se tornou vegano há dois anos. “A ideia é dar espaço para culturas alternativas e, por conta disso, decidimos dar atenção ao estilo de vida vegano, inserindo pratos do tipo em nossos eventos e ainda preparando opções para que as pessoas comprem e levem para a casa. Além de expandir esta cultura que é alternativa, conseguimos levantar fundos para a manutenção do espaço”, conta Diego.

Apesar de comer carne, Diego revela se deliciar com os pratos veganos. “As pessoas podem ver com olhos desconfiados no início pelo fato de acharem a carne fundamental em qualquer prato. Quando se vê de uma forma rasa, entendemos que comida para vegano ou vegetariano se restringe aos legumes, saladas e grãos. É bem diferente disso na realidade, existem maneiras de fazer pratos deliciosos sem o uso da carne. A gastronomia é isso, misturar sabores e opções variadas para no final apresentar um resultado surpreendente”, disse.

Para a semana passada, o grupo preparou um escondidinho vegano. O prato é à base de jaca verde, que refogada com temperos, se transforma na chamada “carne de jaca”. Por cima, um purê de batata feito com leite de arroz e manjericão e queijo vegano. “A carne de jaca fica muito saborosa. A ideia é surpreender com pratos gostosos e mostrar que é possível fazê-los sem o uso de produtos de origem animal”, conta Diego.

Para a próxima semana, outros pratos serão vendidos. A intenção é preparar uma caponata, prato italiano que tem como base a berinjela e outros legumes, além de homus, uma pasta de grão-de-bico e babaganuche, prato típico da cozinha árabe que também leva berinjela. “São receitas que originalmente não levam qualquer produto de origem animal”, salienta Diego.

As encomendas podem ser feitas pela página do Espaço Colaborativo Nós no Facebook.

Empresário mudou após

a empatia pelos animais

O empresário José Ricardo da Silva Júnior, um dos fundadores do Espaço Colaborativo Nós, não come ou usa qualquer produto que de alguma forma explore os animais. Segundo ele, para se tornar vegano é necessário atentar para questões maiores que o paladar. “Eu adorava comer coração de frango assado, por exemplo. Acontece que o estilo de vida vegano é uma ideologia e, para isso, você tem que abrir mão do seu paladar e voltar o olhar para o novo”, avalia.

Júnior decidiu mudar de vida há dois anos, quando adotou duas cachorras de rua. “No meu caso, o motivo foi empatia com os animais. Ficava pensando que, como poderia ser tão apegado com as minhas cachorras e compactuar para a exploração de outras espécies”, relata. “A transição para o veganismo acontece por três motivos. Eles são a empatia aos animais, que foi o meu caso, a preocupação com o meio ambiente e ainda pela saúde, já que se trata de uma alimentação muito saudável de modo geral”, completa.

A vida social de Júnior não foi afetada, mas segundo ele, algumas adaptações foram necessárias. “Na minha casa ninguém é vegano, porém sempre tivemos uma alimentação muito saudável. Por conta disso, fica fácil se alimentar com os preparos feitos por lá, basta excluir a carne”, comenta.

Júnior aprendeu a cozinhar como modo de desenvolver pratos e surpreender a família e amigos. “Costumo fazer pratos veganos aos domingos e toda a família come. No caso da minha vida social com os amigos, por exemplo, algumas alterações aconteceram, mas ela não foi prejudicada. Eu como antes de ir a um churrasco, por exemplo, e no local só tomo cerveja. São mudanças simples e cotidianas, não acredito que minha vida social tenha sido impactada com isso”, diz.