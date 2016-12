Os olhos de Neymar Júnior, 4, brilharam quando o Papai Noel entrou na casa para entregar o presente que ele pediu na “Casinha” da praça Leônidas Camarinha. Claro que só podia ser uma chuteira. O menino mora no bairro Nagib Queiroz com os pais, um enteado e outro irmão, que também ganhou uma bola. Neymar foi uma das muitas crianças beneficiadas por servidores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, que fizeram uma “vaquinha” para atender aquelas que escreveram cartinhas pedindo presentes ao Papai Noel.

A reação delas, no início, é de espanto. Geralmente acanhadas, demoram para abraçar o Papai Noel. Mas quando recebem o pacote, o semblante muda e o papel do embrulho é rasgado rapidamente.

O pai de Neymar, Júnior Ferreira de Souza, 35, batizou o filho com o nome do craque do Santos, seu time de coração. “Foi ele quem pediu uma chuteira e teve a ideia de entregar carta para o Papai Noel. Minha cunhada escreveu e ele foi entregar na praça. Ficamos três horas na fila da Casinha do Papai Noel, mas valeu a pena”, conta Júnior, que diz ter esperança do caçula um dia pisar os gramados da Vila Belmiro.

A entrega dos presentes a crianças carentes foi feita na tarde de quarta-feira, 21. O Papai Noel é João Alberto da Silva, pintor da prefeitura, que já se considera um “veterano” na fantasia, desde que costumava vesti-la para levar a magia do Natal aos quatro filhos. Mas ele tem uma “companheira”, a “Mamãe Noel” Débora Regina de Souza, funcionária da Assistência Social que pela primeira vez usa a fantasia. “Eu queria experimentar a sensação de sentir a alegria das crianças. E realmente é muito gratificante”, contou.

Nos últimos dias, os dois se revezaram atendendo crianças na “Casinha do Papai Noel”, na praça Leônidas Camarinha. Débora conta que o único problema é que nem todas as crianças podem ser atendidas. “Se eu pudesse, não deixava nenhuma sem presentes.

No Jardim Horizonte, nas imediações do bairro Itaipu, a magia de Natal contagiou os irmãos Leonardo, 9, e Alice, 5. A mãe, Daiane Lúcia Martinez, contou que os dois pediram para entregar uma carta ao Papai Noel. Alice, por sinal, foi mais atrevida e pediu dois brinquedos de uma vez: uma boneca e um carrinho de bebê. Ganhou os dois. Leonardo quase não tinha palavras para descrever a alegria ao receber a bicicleta verde. “Vou começar a pedalar hoje”, festejou.

De repente, a “família Noel” se despede e parte para mais uma entrega. Agora é no outro lado da cidade, na vila Saul, onde mais dois irmãos receberam presentes. “Foi muito rápido. As cartinhas foram entregues há dois dias”, contou a mãe, Ingrid Virgínia de Souza Oliveira, 24. Os pequenos Elzo e Arthur ganharam bonecos de Batman e Homem-Aranha. “Eles ficavam perguntando toda hora sobre quando o Papai Noel iria chegar”, disse.

“Vaquinha”

Uma das responsáveis pelo projeto, a servidora Marilza Venturini Joanoni, contou que os presentes não foram comprados com verba pública. “Na verdade, fizemos uma vaquinha entre os próprios servidores, principalmente secretários”, disse. Foi a única maneira de atender parte das quase 60 cartas entregues por crianças na “Casinha” da praça. “Muitas não têm nomes ou endereços”, disse.

A ideia surgiu há três anos, mas vem crescendo a cada Natal. Segundo Marilza, até o prefeito foi “intimado” a participar da “vaquinha”.

Quem colabora, escolhe uma carta cujo pedido é de acordo com sua condição financeira. Algumas, aliás, não pedem presentes, mas roupas ou alimentos. “A gente vê que são famílias realmente carentes. Este é o verdadeiro espírito de Natal”, lembrou Marilza.