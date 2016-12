Casal que voltava de velório capota carro

Um grave acidente na rodovia Castelo Branco deixou dois santa-cruzenses feridos na tarde de quinta-feira, 22. O casal voltava do velório de um parente, na capital paulista. O acidente aconteceu no quilômetro 314 da rodovia, no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local no final da tarde, com uma unidade de resgate e um caminhão. A mulher, identificada como Luzia de Oliveira Martins dos Santos, precisou ser imobilizada pelos bombeiros e foi encaminhada às pressas até a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

O motorista José Carlos dos Santos foi imobilizado e colocado na prancha, mas a informação era de que os ferimentos eram leves.

O casal mora na vila Mathias, em Santa Cruz do Rio Pardo, e estava voltando de um velório em São Paulo. O motorista contou que perdeu o controle do carro após “cochilar” devido ao cansaço.

O problema negativo da ocorrência foi a demora no atendimento ao motorista pela concessionária “SP Vias”. Segundo informações, houve falhas de comunicação que prejudicaram as vítimas. Até o telefone da concessionária da rodovia Castello Branco ficou sem atendimento.

Com todos os transtornos, o motorista só foi atendido uma hora depois do acidente, quando um veículo resgate da “SP Vias” chegou ao local.