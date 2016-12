Cidade tem um veículo para cada 1,3 habitante

Um levantamento do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) aponta que Santa Cruz do Rio Pardo possui atualmente 33,4 mil veículos nas ruas. São carros, caminhões e motos, entre outros, emplacados ou transferidos para a cidade.

Levando em consideração a população da cidade, que conforme o último Censo Demográfico do IBGE é de 46 mil habitantes, o número de veículos é de um para cada 1,3 moradores.

Para efeito de comparação, Ourinhos, a maior cidade da região, tem um índice de 2,88 habitante por veículo.

Ainda segundo o Demutran, no mesmo período do ano passado eram quase 32 mil veículos em Santa Cruz do Rio Pardo. O aumento da frota em cerca de 1,5 mil é muito expressivo, segundo apontou o diretor de trânsito de Santa Cruz, Osvaldo Gomes Júnior.

Gomes acredita que somente metade da população seja habilitada. “Com isso, percebemos que na realidade, cada pessoa possui mais de um veículo. É um número que mostra a tendência inversa ao transporte coletivo e às caronas. Acredito que cada pessoa em Santa Cruz usa seu veículo de forma individual”, disse.

Para Gomes, o crescimento dos veículos nas ruas da cidade representa mais complicações na hora de ir e vir. “Ainda não temos congestionamentos, mas há picos em alguns locais e horários que, felizmente, são dissipados em no máximo meia hora. O problema é que o aumento no número de veículos pode fazer com que, a longo prazo, as ruas de Santa Cruz passem a ter congestionamentos graves”, avalia.

IPVA

Os novos valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) válidos para 2017 foram divulgados pela Secretaria da Fazenda do Estado no Diário Oficial no último dia 30. O imposto deve ficar 4,8% mais barato e a cobrança começa no dia 9 de janeiro. Veículos com mais de 20 anos são isentos do imposto.

Os proprietários podem pagar o IPVA de uma só vez em janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar a quantia em três vezes. Também é possível pagar conforme o calendário de vencimento, de acordo com o final da placa.

O tributo deve ser pago em agências bancárias credenciadas utilizando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). É possível pagar no guichê de agências, terminais de autoatendimento e pela internet.