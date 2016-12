Comércio de Santa Cruz vende menos neste Natal

Ariane Salles

Da Reportagem Local

As árvores típicas da época, as luzes coloridas e as canções tradicionais de Natal tomaram conta das ruas e lojas do centro comercial de Santa Cruz do Rio Pardo desde os primeiros dias de dezembro. Apesar de a cidade estar no clima natalino, a procura por produtos para o Natal e virada do ano não foi tão intensa. Como previsto em todo o País, os consumidores gastaram bem menos. Apesar disso, a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Santa Cruz do Rio Pardo acredita que as expectativas dos comerciantes para o Natal eram de crescimento nas vendas.

Segundo Marta Gazola, a proprietária de uma loja de roupas, como durante o ano todo o movimento foi fraco, ela já esperava que as vendas de Natal estivessem fracas. “Este ano foi realmente muito difícil e pior do que 2015. Aliás, nem parece que estamos no Natal”, reclamou. Marta lembrou que investiu em promoções, descontos e concedeu prazo de pagamento maior. “Mesmo assim, as vendas caíram bastante”, contou.

Ronaldo dos Santos, proprietário de duas lojas em Santa Cruz, afirmou que até quarta-feira, 21, estava apreensivo em relação ao movimento do comércio. “Estávamos registrando queda em nossas vendas. Mas nestes últimos dias sentimos um movimento maior e o otimismo voltou. Afinal, investimos em promoções, descontos, prazos de pagamentos maiores e aumentamos nossos estoques. Fizemos tudo para atrair o cliente. Ajudou, mas os números ainda não atingiram os do ano passado”, disse.

A mesma opinião tem Pedro Martelozo, proprietário de uma loja de calçados. “Eu investi bastante no meu estoque, mas não consegui aumentar as vendas em comparação com o ano anterior”, afirmou.

Já para Alessandro Tenório Alves, as vendas estão dentro do esperado. Com um comércio novo em Santa Cruz do Rio Pardo, ele estava otimista. “Como é o mês de inauguração da loja, as vendas estão dentro do esperado, pois tudo é novidade. Aliás, nosso preço é o atrativo na hora de conquistar o consumidor. Não posso reclamar deste Natal”, disse.

Expectativa Nacional

Mesmo com crise financeira, os presentes de Natal são considerados indispensáveis pelas famílias. Ainda assim, a expectativa de venda para esse fim de ano é negativa, segundo um raio-x dos gastos e comportamentos do consumidor feito exclusivamente para esse período do Natal pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Os dados apontam uma queda de 5% em comparação com o Natal de 2015. A previsão de gastos médios por pessoa ficou em torno de R$ 465.

Entre os entrevistados na pesquisa, 40% querem gastar menos neste ano, 21% querem gastar o mesmo valor do ano passado e 22% assumiram que pretendem gastar mais com os presentes de Natal.

Entre os entrevistados que não pretendem dar presentes, 23% justificaram que a prioridade no momento é pagar as contas atrasadas, 21% disseram que não querem gastar agora e 13% estão desempregados.