Delegado não descarta pedir prisão de envolvidos em desvio milionário

A descoberta de um esquema criminoso que desviou, ao que se sabe até agora, cerca de R$ 3,5 milhões dos cofres públicos, fez o prefeito Otacílio Assis (PSB) se emocionar durante entrevista coletiva em que contou alguns detalhes do rombo. Ele chorou ao lamentar que recursos separados para obras em 2017 desapareceram das contas. Nervoso, sugeriu que os responsáveis deveriam “dar um tiro na cabeça”, além de serem presos.

Já se sabe que o desfalque funcionava desde a administração anterior, de Maura Macieirinha (PSDB). O esquema era engenhoso e tinha até extratos bancários falsos.

A funcionária Sueli de Fátima Feitosa, suspeita de operar o esquema, já foi afastada do cargo e exonerada da função gratificada. Com um salário base de R$ 1,2 mil, a servidora de carreira ostenta um padrão financeiro muito elevado. Mora, por exemplo, num dos bairros mais luxuosos de Santa Cruz.

Na quinta-feira, quando o crime começou a ser desvendado, ela foi questionada pelo secretário de Finanças Armando Cunha e não soube explicar o desaparecimento de tanto dinheiro nas contas da prefeitura. Em seguida, correu ao departamento de Recursos Humano e tentou pediu demissão. Depois, deixou o prédio e não voltou mais.

Sueli Feitosa ocupou cargos importantes no setor de Finanças desde os governos do PSDB. Em 2005, foi testemunha na “CPI do ITBI” que apurou um caso de corrupção envolvendo o então prefeito Adilson Mira. No depoimento, ela defendeu o então prefeito.

O delegado Renato Mardegan informou sexta-feira que abriu inquérito para apurar as investigações e deverá analisar todos os documentos. Ele quer saber porque ninguém percebeu um desvio milionário que acontecia há tantos anos. O delegado não descarta pedir a prisão temporária dos suspeitos, além do bloqueio de bens, mesmo em nome de terceiros.

