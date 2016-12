Ela é bárbara no Natal!

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Apesar de ter apenas 16 anos, a estudante Bárbara Marques Teixeira há seis anos distribui presentes a crianças carentes da periferia de Santa Cruz do Rio Pardo no final do ano. Neste Natal, ela decidiu “adotar” cartas recebidas pelos Correios. Pegou 60 logo de cara. “É muito gostoso ver a felicidade no rosto de crianças que esperam o ano todo pelo presente”, diz a aluna da escola “Leônidas do Amaral Vieira”.

Bárbara sempre foi precoce. Aliás, há um mês já é mãe de Heloísa, “presente” que não a impediu de manter a “tradição”. A ideia de ajudar crianças surgiu da própria infância, quando a garota aguardava ansiosamente os presentes do Natal. “Eu era neta única e costumava ganhar muitos brinquedos. Aí descobri que nem todas as crianças recebiam presentes”, contou. Então, como por brincadeira, começou a pedir dinheiro ou brinquedos de familiares e amigos e distribuir na periferia de Santa Cruz. Não parou mais.

Quando tinha 13 anos, Bárbara ampliou o desafio e passou a pedir brinquedos usados nas escolas. Com os novos que comprava com donativos, juntava uma boa quantidade que passou a distribuir para crianças da vila Divineia.

Neste ano, ela resolveu “adotar” cartas dos Correios. Foi até a agência e levou um punhado para casa, para escolher somente duas ou três. “Li todas, me emocionei e resolvi não devolver nenhuma”, disse.

Na quarta-feira, 21, Bárbara ainda estava separando os presentes e colando as cartas junto com os brinquedos. Ela vai atender todas as cartas, até uma que não tinha sequer um pedido. “Na verdade, não tinha carta, só o envelope com nome e endereço. Como é menina, vou levar uma boneca”, explicou. Há, ainda, pedidos de cestas-básicas, roupas e até material escolar, todos atendidos.

Mas não é um trabalho fácil. Bárbara sai pelas ruas pedindo brinquedos ou dinheiro para a campanha. Corajosa, entra nas lojas, explica seu objetivo e pede donativos. “É curioso ver que muitos donos de lojas não ajudam, mas os funcionários fazem questão de comprar alguns brinquedos”, lembra. Às vezes, há situações constrangedoras, como pessoas questionando a garota. “Na escola, um professor duvidou das cartinhas e pediu que as levasse na classe. Achei um desaforo”, disse.

Desempregada e mãe, Bárbara ainda tem aqueles trejeitos de criança que camuflam os problemas do dia a dia. Tanto que chegou a abrir todos os brinquedos. “Acho que brinquei um pouco com cada um antes de fazer os embrulhos”, lembra, rindo. Ela vai contar com ajuda da sogra para entregar os presentes. “O Correio disse que entregaria os brinquedos, mas é gostoso sentir a alegria das crianças”, disse.

Gostoso e desafiador. Uma das cartas pediu um brinquedo com preço meio “salgado”, um “lego minecraft”, mas na quarta-feira Bárbara ainda tinha esperança de conseguir os R$ 170 e manter vivo o sonho do Natal para uma criança pobre.