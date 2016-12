Murilo faz contas e se vê ‘um nome à disposição’

Dificilmente uma eleição para a presidência da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo é definida semana antes. A tradição diz que o eleito só é conhecido após os acordos realizados minutos antes da votação. Historicamente já houve rachas que beneficiaram outros candidatos. É esta a única chance da oposição — que elegeu apenas dois vereadores nas eleições de outubro — conquistar a presidência no próximo domingo.

“É difícil, mas nada é impossível”, resumiu Murilo Sala (SD), que vai compor com Maura Macieirinha (PSDB) a bancada da oposição a partir de janeiro. O vereador explicou que “não tem tempo” para exercer a presidência e, portanto, não pretende se lançar oficialmente candidato.

Mas ele não descarta virar presidente numa conjugação absurda de fatores. “Se cair esta responsabilidade, é lógico que vou assumir e serei presidente da Câmara”, avaliou, ressalvando, porém, que não acredita em grandes surpresas no próximo domingo.

Se isto acontecer, Murilo disse que não vai cortar funcionários. “É preciso ter bom senso e não vejo necessidade de cortes extremos. Defendo cortes em valores e gratificações”, afirmou, lembrando que foi autor de um projeto que reduziu benefícios a servidores. “São famílias aqui dentro e por isso não defendo cortes drásticos. Mas devemos fazer, isto sim, algumas mudanças”, afirmou.