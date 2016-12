País é multado por escravidão

Dezesseis anos depois da denúncia, o Brasil foi formalmente considerado um violador das garantias trabalhistas de 128 trabalhadores que precisaram ser resgatados da condição análoga à escravidão numa fazenda no estado do Pará. A sentença é da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), com sede na Costa Rica. A informação foi publicada com destaque pelo jornal espanhol “El País. A fazenda “Brasil Verde” onde ocorreu o problema pertence ao grupo Quagliato, dono da usina São Luiz de Ourinhos.

A sentença determina que o governo brasileiro pague indenizações que atingem quase 5 milhões de dólares aos trabalhadores. O grupo Quagliato, segundo o jornal “El País”, é um dos maiores criadores de gado no Norte do Brasil.

Na época das denúncias, vários jornais e revistas do País — inclusive o DEBATE — publicaram o relato das condições dos trabalhadores, que eram apoiados por padres da região.

Foi a primeira condenação impostaa um Estado por tolerar a escravidão em suas formas modernas. O tribunal considerou que o Estado brasileiro permitiu os graves abusos trabalhistas na fazenda e o catalogou como “escravidão moderna e tráfico” pelas condições indicadas em denúncias de 1989. Por isso, ordenou que os trabalhadores fossem indenizados e as investigações internas fossem retomadas.

Os juízes da Corte determinaram que os camponeses foram recrutados em áreas pobres do Brasil, de onde viajaram para a fazenda Pará (uma área de 8.500 hectares dedicadas à pecuária no município de Sapucaia, do empresário João Luís Quagliato Neto na época dos fatos. Na fazenda, a carteira de trabalho foi retida e foram obrigados a assinar documentos em branco. Além disso, eram forçados a trabalhar jornadas de 12 horas com apenas 30 minutos para almentação que, segundo apurou a Ccorte, era de má qualidade. Eles ainda eram descontados no pagamento. De acordo com a denúncia, os trabalhadores dormiam em redes sem acesso à eletricidade ou assistência médica. Além disso, viviam sob ameaças e vigilância armada, de acordo com a sentença.

Em 2000, dois jovens conseguiram escapar e forçaram uma inspeção trabalhista que comprovou os abusos, mas os culpados nunca foram castigados nem os agricultores foram indenizados, apesar dos relatórios posteriores da CIDH.

“Nenhum dos procedimentos legais em sede interna determinou algum tipo de responsabilidade, nem serviu para obter reparação às vítimas ou estudou a fundo a questão”, diz a sentença, segundo a qual isso acontece por uma “normalização” das condições desumanas em que trabalhavam muitas pessoas especialmente vulneráveis nos estados mais pobres do Brasil.

Apenas o caso da Fazenda Brasil Verde chegou à Corte Interamericana. De acordo com os juízes internacionais, a escravidão moderna “se manifesta nos dias de hoje de várias maneiras, mas mantendo certas características essenciais comuns à escravidão tradicional, como o exercício do controle sobre uma pessoa através da coação física ou psicológica de tal forma que implique a perda de sua autonomia individual e a exploração contra sua vontade”.