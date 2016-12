Tavares desiste de candidatura e apenas ‘Cantor’ está na disputa

O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) retirou sua candidatura à presidência da Câmara. O anúncio foi feito numa reunião realizada quarta-feira, 21, entre os 11 vereadores eleitos pela coligação governista e Otacílio Assis (PSB). A conversa aconteceu na residência do prefeito.

Com a saída de Tavares, o único candidato a presidente que permanece na disputa é o vereador reeleito Marco “Cantor” Valantieri (PR). A eleição será realizada no próximo domingo, logo após a posse dos eleitos para o período 2017-2020, cuja solenidade acontecerá no auditório da Câmara a partir das 9h30.

Luiz Tavares, conhecido por “Luizão da Onça”, alegou motivo de foro íntimo para se retirar da disputa. Ele já foi presidente da Câmara em duas outras ocasiões, nas décadas de 1980 e 1990. Oficialmente o vereador alega que desistiu de tentar a presidência a pedido da família.

A eleição, porém, não foi o principal tema da conversa do prefeito Otacílio Assis com os vereadores da bancada governista. “Foi o último assunto a ser comentado”, garante Marco “Cantor” Valantieri. Segundo ele, o prefeito explicou a situação do município, alertou que 2017 será um ano muito difícil e sugeriu aos vereadores o que pode ser feito para beneficiar a cidade na próxima legislatura, principalmente na captação de emendas parlamentares. “O prefeito deixou claro que o próximo ano será complicado e vai requerer algumas medidas amargas”, disse Marco.

Conversações

Embora seja hoje o único que assume publicamente a condição de candidato a presidente da Câmara, Marco “Cantor” admitiu que ainda pode ter oponente no próximo domingo. “Eu sinto isto no ar”, disse, enigmático.

A surpresa, se acontecer, deve vir do grupo dos sete vereadores que foram eleitos pela primeira vez. Mas o radialista Cristiano Neves (PRB) garantiu anteontem que o próximo presidente será eleito com o voto dos onze vereadores. Isso significa que durante a semana muita conversa ainda vai acontecer para que o eleito seja o candidato de consenso.

O próprio Cristiano Neves é um dos nomes cogitados nos bastidores, além de Luciano Severo (PRB), o mais votado nas eleições. “O que importa não é um nome, mas apoiar um projeto de mudança”, revelou. O vereador eleito admite que entende-se por “mudanças” a redução de despesas e o fim de gastos desenfreados, que foram comuns nos últimos anos.

Ele descarta qualquer racha no grupo que apoiou Otacílio em outubro, mas garante que o próximo presidente precisa ter em mente que as mudanças na Câmara são necessárias. “Temos sete vereadores novos que estão com bastante vontade de fazer as mudanças. E eu também”, disse.

Cristiano disse que o eleito pode ser Marco “Cantor” Valantieri (PR), mas o vereador precisa mostrar seu projeto de presidência aos colegas. “Se ele se comprometer com as mudanças, terá o voto de todos”, afirmou.