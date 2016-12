Aro do relógio sobreviveu ao fim da Matriz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A reportagem sobre peças da antiga Matriz de São Sebastião que estão na igreja do distrito de Sodrélia, publicada na semana passada, trouxe de volta ao tempo uma peça rara que fez parte do velho relógio do templo demolido no início dos anos 1960. É um dos aros, com as horas em algarismos romanos, que ficava em um dos quatro lados da torre da igreja, logo acima dos sinos. Os outros três desapareceram após serem vendidos a um ferro velho há muitos anos.

O dono da peça é o comerciante e agricultor Sérgio Vanil Marsola, 54, que pretende doar a estrutura que pesa 38 quilos de volta à igreja. Não será fácil, pois foram os próprios padres que provavelmente descartaram muitos materiais da velha Matriz quando de sua demolição. “Eu li a reportagem sobre Sodrélia e me lembrei desta peça que estava no meu sítio há anos”, contou.

Na verdade, o aro do velho relógio passou por muitas mãos. A história tem no comerciante Roberto Gonzaga de Oliveira, 61, um dos principais personagens. Ele conviveu com a Matriz de São Sebastião durante toda a vida. Afinal, neto do ex-prefeito Pedro César Sampaio, nasceu na casa do avô, num casarão da avenida Tiradentes onde hoje existe um restaurante. Os pais moravam na mesma quadra, numa casa na rua Catarina Umezu em frente à Matriz, de onde Roberto nunca saiu.

Assim, o comerciante passou a vida toda ouvindo o badalar dos sinos acionados pelo mecanismo do relógio. “Eu me acostumei tanto que sinto falta quando ele não toca”, admite. Nos anos 1960, Roberto brincava nos destroços da demolição da velha igreja. “Aliás, eu acompanhei toda a demolição. Ninguém protestou porque o País passava por um período de transformação, com a construção de Brasília e uma nova arquitetura florescendo”, contou. “O curioso é que construíram a nova matriz por fora da antiga e só depois demoliram a velha igreja”.

As obras demoraram muitos anos. Foi neste tempo que ele viu os aros do antigo relógio no porão da igreja, que fica do outro lado da rua, perto do altar principal. “Ficaram lá durante muitos anos e depois desapareceram”, conta.

Já adulto, Roberto se reencontrou com as peças num ferro velho de Santa Cruz. Isso foi há cerca de dez anos. “Eu bati o olho e aquele objeto me pareceu familiar. Pedi para retirar e vi que se tratava de parte do relógio. O dinheiro que eu tinha deu para levar um e fiquei de comprar o restante em seguida”, contou o comerciante.

Dias depois, Roberto esbarrou no amigo Sérgio Marsola, que se encantou com o aro. Gonzaga acabou presentando Marsola com a peça. “Achei que compraria as outras, mas quando voltei ao ferro-velho elas já haviam sido levadas para a fundição”, lembra.

Retorno?

Sérgio Vanil Marsola, por sua vez, tinha muitos planos para o aro do velho relógio. A peça poderia se transformar numa mesa ou num acessório ornamental. “Pensei até em dar vida ao relógio, comprando um mecanismo. Mas o tempo foi passando e vi que era inviável”, contou.

O velho aro do relógio, então, ficou encostado numa árvore durante quase uma década. Claro que despertava a curiosidade dos amigos que visitavam a propriedade rural.

“Queria que a igreja recuperasse a peça, inclusive expondo-a em algum lugar. Esta é a minha vontade e vou conversar com o padre a respeito. Acho muito melhor do que deixar num sítio”, disse.

Se a doação não se concretizar, Sérgio Marsola vai pensar no que fazer com a peça. Porém, ele garante que o aro não vai voltar a ficar debaixo da árvore.

Relógio foi presente de colônia

O aro de ferro fundido que está com o comerciante Sérgio Vanil Marsola é, provavelmente, a única peça que sobrou do relógio que ornamentava a torre da antiga igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Há dez anos, ele ganhou o aro do amigo Roberto Gonzaga de Oliveira, que arrematou a peça num ferro velho. Os outros três aros que completavam a torre foram derretidos.

Não há informações precisas sobre o relógio que durante décadas acionou, através de um mecanismo, os sinos da antiga Matriz. Segundo o historiador Celso Prado, o relógio foi doado pela colônia sírio-libanesa em 1923, na conclusão da grande reforma na igreja iniciada no início da década de 1910. Mas não há informações sobre a fabricação do relógio e nem sua procedência. Sabe-se que o mármore do altar e os vitrais da velha matriz foram trazidos da Itália.

De fato, o aro que pesa 38 quilos e foi fundido em ferro, não traz nenhuma inscrição sobre o ano de fabricação ou algum número.

Em 1923, ou pouco tempo depois, o relógio deu o toque final na igreja cuja reforma foi iniciada pelo padre Rizzi, que chegou a Santa Cruz em 1910. Segundo exemplares de jornais da época, que estão no acervo do historiador Celso Prado, o prédio antes da reforma era muito criticado pela população a ponto da Câmara Municipal pedir sua demolição. O jornal “Cidade de Santa Cruz” de setembro de 1910 alerta que estava em tramitação um projeto de lei “para remover da praça Marechal Deodoro um trambolho de construção a quem chamam de igreja matriz”.

O “barracão”, como era conhecido, não foi removido, mas com o padre Rizzo à frente da paróquia iniciou-se uma série de reformas que transformariam aquele prédio numa das mais imponentes e belas igrejas católicas em todo o interior paulista. Quando as obras começaram, em 1913, a imprensa da época elogiou o padre e disse que o reverendo merecia a gratidão “de todos os santa-cruzenses, sem distinção de credo religioso ou ideal político”.

O padre, inclusive, iniciou várias campanhas para angariar recursos para a reforma. Em 1913, trouxe para Santa Cruz um automóvel Page que seria o primeiro táxi motorizado da cidade. De acordo com notícias da imprensa, a renda dos aluguéis seria revertida “em benefício das obras da Matriz”.

Rizzi deixou Santa Cruz em 1917, sem terminar a construção. Mas seu sucessor, padre Gasparini Dantas, praticamente concluiu a reforma. Aliás, deve ter sido este padre que recebeu a doação do relógio da colônia sírio-libanesa, que era muito forte em Santa Cruz.

Quando o templo foi demolido, no início da década de 1960, o relógio foi desmontado e guardado no porão da igreja durante décadas..

Presbiteriana

Com o fim do relógio da Matriz de São Sebastião, a única igreja de Santa Cruz do Rio Pardo que manteve a tradição da “hora certa” é a Presbiteriana Independente. O templo, inaugurado em agosto de 1950, traz em sua torre um relógio comprado na época em Minas Gerais. A peça virou referência na cidade e a Presbiteriana passou a ser conhecida como “igreja do relógio”.

Apesar de antigo, o mecanismo ainda funciona perfeitamente com uma corda manual a cada três dias. Os ponteiros só se movem para a frente, o que poderia ser um problema quando ocorre o fim do horário de verão. Mas o responsável pelo relógio paralisa o mecanismo às 23h e volta a fazê-lo funcionar à 0h.