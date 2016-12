Cabelos solidários

Ariane Salles

Da Reportagem Local

Um ato de solidariedade é mais puro quando nasce no coração de uma criança. Para ajudar na recuperação da autoestima de pacientes com câncer, Maria Eduarda Lorenzetti Franco, de apenas 8 anos, resolveu cortar o cabelo longo para doá-lo à Rede Feminina de Combate ao Câncer, ligada ao Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. A iniciativa de Maria Eduarda impressionou os pais e a irmã mais velha, que ficaram comovidos com a atitude da garota.

A menina contou que teve a ideia após uma colega da sala de aula do colégio onde estuda ter feito gesto semelhante. “Quando minha amiga entrou na sala com os cabelos curtos e contou que tinha doado para uma criança que está ‘dodói’, eu também fiquei com vontade de ajudar. Então, pedi para minha mãe e ela me levou ao cabeleireiro”, disse, sem esconder timidez, Maria Eduarda.

Com o aval da família, a menina consumou o ato de solidariedade num cabeleireiro. No salão, os fios de Maria Eduarda foram separados e presos com elástico para formar um “rabo de cavalo”.

A mãe, Claudia Lorenzetti Franco, 48, contou que não teve como não apoiar a iniciativa da filha. “Estou muito feliz com a atitude da minha pequena. Achei muita linda a ação dela, já que muitos adultos não têm essa consciência”, ressaltou, orgulhosa.

A irmã, Beatriz Lorenzetti Franco, 22, que não estava na cidade no dia em que Maria Eduarda cortou os cabelos, considerou “legal e diferente” a atitude. “Difícil uma criança querer ter um gesto tão solidário que é cortar o cabelo”, disse.

Pouco mais de uma semana depois do corte, a garota de 8 anos contou que está satisfeita com a mudança, mesmo com o aspecto diferente manifestado pelas amigas. “Gostei muito e não me arrependo”, disse, com um largo sorriso no rosto e, claro, cabelos curtos.

Solidariedade

Nos últimos anos, cresceu a campanha de incentivo à doação de cabelos a pacientes com câncer. As madeixas se transformam em perucas que vão ajudar a recuperar a autoestima de mulheres que, durante o tratamento, perdem parcial ou totalmente os cabelos. Algumas ficam retraídas, não querem sair de casa e podem até entrar em depressão.

Mas há algumas dicas para quem deseja doar o cabelo. Antes do corte, por exemplo, a mulher deve informar a doação, pois a ponta deve da raiz deve ser separada com um elástico. Além disso, a mecha deve ter de 10 a 20 centímetros, dependendo da instituição. O ideal é a doadora procurar a unidade da Rede do Câncer em Santa Cruz do Rio Pardo para receber mais informações.

Drama de pacientes

sensibilizou mulher

Além da garotinha de 8 anos, doar os cabelos como um ato de solidariedade também foi o desejo da administradora de empresas Francine Dias Ishi, 35. Em setembro, depois de ter acompanhado a avó durante tratamento do câncer de mama no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, ela tomou a decisão. Foi quando viu “ao vivo” mulheres sem cabelos e outras pessoas com deformidades.

“Em uma das consultas de minha avó àquele hospital, eu pude ver a realidade de pacientes com câncer. Muitas totalmente carecas e com a autoestima muito baixa. Não pensei duas vezes quando resolvi doar meus cabelos”, contou. Francine pesquisou na internet informações sobre o tamanho da mecha — no mínimo 12 centímetros. “Como o meu era comprido, eu cortei mais de 30 centímetros”, relatou.

Depois do corte, ela levou pessoalmente o cabelo até a unidade da Rede de Combate ao Câncer de Santa Cruz do Rio Pardo, que encaminhou as mechas para o hospital de Jaú. “Deixei o cabelo de forma anônima, pois não achava e nem acho necessário espalhar a minha solidariedade”, destacou.

Francine não se arrependeu da ação. Com o cabelo curto após muitos anos, ela teve o apoio incondicional da família — e principalmente da avó. “O sofrimento, a luta diária daquelas mulheres me comoveu demais. Já o cabelo cresce de novo”, explicou Francini.