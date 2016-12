Câmara começa cortar privilégios

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo aprovaram no início da noite de sexta-feira, 23, um projeto que reduz os privilégios a funcionários da própria Câmara. A medida foi tomada depois que vários parlamentares descobriram que servidores foram beneficiados, mediante portaria do presidente, por aumento salarial conclusão de cursos de pós-graduação. É o primeiro passo para estancar os altos salários pagos pelo Legislativo, que em alguns casos atingem R$ 15 mil.

As gratificações salariais estavam previstas numa lei aprovada neste ano pelos vereadores. O projeto de sexta-feira alterou vários dispositivos da mesma lei. Apesar da votação unânime, a sessão foi tensa e os vereadores Souza Neto (DEM) e Luiz Vanderlei “Baiano” Freire de Souza (PSDB) quase foram às vias de fato. O assessor parlamentar José Eduardo Catalano, que tem 83 anos, precisou conter “Baiano”.

Os benefícios a servidores acontecem há anos. Na semana passada, por exemplo, o motorista do carro oficial da Câmara teve um acréscimo de 15% no salário por ter concluído um curso de pós-graduação sem qualquer relação com o serviço que desempenha no Legislativo. A portaria foi assinada no último dia 16 pelo presidente Roberto Mariano Marsola (PTB). Para dirigir o Jeta importado do Legislativo, o motorista tem salário médio de R$ 5 mil.

Outras portarias beneficiaram vários servidores nos últimos seis meses, como oficial legislativo, recepcionista e até o procurador jurídico. Todos foram beneficiados com reajustes salariais de até 15%, mudança de faixa salarial e promoções por merecimento.

O procurador jurídico João Almeida deu um parecer contrário à aprovação do projeto na sexta-feira.

A lei dos benefícios foi aprovada no início do ano e é apenas uma das inúmeras que acabaram criando “supersalários” na Câmara para os padrões de Santa Cruz do Rio Pardo. No Legislativo há vencimentos que atingem R$ 15 mil. Uma oficial de copa e cozinha, por exemplo, recebe mais de R$ 4 mil, o mesmo valor do subsídio de cada vereador.

A situação, na verdade, criou uma espécie de “bola de neve” no orçamento da Câmara. É que, de acordo com o artigo 29-A da Constituição Federal, o Legislativo não pode gastar mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento, incluídos os salários dos vereadores. Isto significa que a Câmara precisa “inventar” gastos para comprovar os 30% restantes. Caso contrário, o presidente pode responder a uma ação por improbidade administrativa.

A disparidade já provocou inúmeras reformas no prédio da Câmara, que tem apenas quatro anos de construção. As últimas foram a construção de dois sanitários na área do estacionamento e a pintura do prédio. Mas nos últimos anos o Legislativo já gastou R$ 150 mil com um painel eletrônico que não funcional, comprou um automóvel Jeta importado último tipo, investiu em modernos equipamentos e até cobriu o estacionamento. Tais gastos atingiram cifras impressionantes. A Câmara, por força da legislação, tem direito a 7% sobre o total da arrecadação do município, valor que pode passar de R$ 9 milhões anuais.

Para professores, benefício é bem menor

Ao contrário do Legislativo, a prefeitura de Santa Cruz não concede benefícios tão generosos para seus servidores, até mesmo no quadro do magistério. A informação é da assessoria de imprensa do município. Segundo consulta feita pelo jornal, há várias legislações para cada setor da administração, mas nenhuma concede 15% de gratificação por titulações. A lei para a Câmara pode, inclusive, aumentar o benefício até o limite de 30%.

O plano de cargos e carreiras dos professores municipais, por exemplo, autoriza o acréscimo de 3% a 5% no salário na conclusão de cursos de aperfeiçoamento ou extensão para cada período de três anos. Já a pós-graduação, dependendo do modelo, dá direito a gratificações de 7% a 9%.

Todavia, os cursos estão diretamente relacionados à profissão, o que não é o caso da legislação aprovada pelos vereadores e aplicada aos servidores da Câmara. Uma pós-graduação, por exemplo, em nada interfere na função do motorista do Legislativo.

Uma outra lei, aprovada no governo da prefeita Maura Macierinha (PSDB) prevê o acréscimo de apenas 1,5% no salário do servidor que se aprimorar na Educação com a conclusão de algum curso, inclusive pós-graaduação, Mestrado ou Doutorado.

No Judiciário, funcionários com pós-graduação têm direito a acréscimos salariais de 7,5% no máximo, o mesmo percentual previsto para o Ministério Público. Na Câmara dos Deputados, que também integra o Poder Legislativo, o benefício chega a 6%.

No Governo do Estado, o diploma de pós-graduação também é exigido como requisito em alguns casos de promoção na carreira.