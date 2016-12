Candidatura a deputado planeja “reerguer” Mira

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Depois de dominar a política de Santa Cruz do Rio Pardo por longos 12 anos, o PSDB quer se reestruturar no município para chegar em 2020 em condições de disputar com chances a sucessão do prefeito Otacílio Assis (PSB). E o plano passa por uma candidatura a deputado estadual, cujo principal nome é o do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB).

De quebra, o projeto vai tentar reerguer não apenas o partido, mas a imagem do ex-prefeito, abalada por escândalos que resultaram em inúmeros processos e condenações judiciais. Isso levou Adilson Mira a sofrer a mais vergonhosa derrota da história das eleições em Santa Cruz, justamente a deste ano, quando ele teve menos do que 23% dos votos válidos, contra quase 80% do prefeito releeito Otacílio Assis.

Já existem articulações no grupo do ex-prefeito, embora o plano não seja uma unanimidade no ninho tucano. Mira tenta passar a ideia de que a derrota em outubro foi um mero tropeço provocado por uma situação momentânea e que tem todas as chances de voltar a liderar a política santa-cruzense.

Por outro lado, há aqueles que temem a falta de renovação no PSDB, o que pode alijar definitivamente o partido da disputa municipal. Isto aconteceu, por exemplo, com o PMDB, que dominou a cidade entre 1983 e 2000, período só “chamuscado” pela vitória de Manoel Carlos Manezinho Pereira em 1992. Sem renovação, o partido nunca mais chegou ao poder, inclusive ficando sem representantes na Câmara. Em outubro, Paulo Pinhata foi o primeiro peemedebista eleito depois de quase dez anos.

Mas o plano de lançar Mira candidato a deputado tem um segundo objetivo: atrapalhar a reeleição do deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR), o primeiro da cidade desde 1970, quando Lúcio Casanova foi cassado pelo AI-5. O problema é que a divisão de votos pode naufragar os dois candidatos. Numa eventual derrota de Madalena, o atual deputado poderia ser o candidato do prefeito Otacílio Assis à sucessão municipal de 2020, colocando o PSDB, mais uma vez, frente a um forte adversário.

Bragato cacifa

O projeto para reerguer Mira tem um “padrinho”: o ex-deputado Mauro Bragato, que fez de Santa Cruz uma forte base eleitoral nos governos do PSDB. Bragato foi cassado por corrupção, num caso que envolveu superfaturamento na compra de leite para merenda de crianças. A denúncia surgiu quando Bragato era prefeito de Presidente Prudente, entre 1997 e 2000, mas só foi julgada definitivamente no início deste ano. Como uma das penas era a perda do cargo, o deputado foi afastado da Assembleia Legislativa em julho deste ano.

Inelegível, Mauro Bragato só vai poder voltar a disputar eleições em 2022. Até lá, pretende apadrinhar um candidato e tentar elegê-lo usando seu potencial eleitoral. O problema é que a transferência de votos nem sempre acontece na prática.

Pois Bragato vê em Adilson Mira este candidato a ser apadrinhado. As conversas estão adiantadas e o plano vai começar a ser executado no início do próximo ano. A ideia é, inclusive, evitar o “desaparecimento” de Mira da cidade, como aconteceu nos últimos anos, quando o ex-prefeito teve investidas empresariais fracassadas em Alphaville e na avenida Paulista, na capital.

Bragato estaria disposto a financiar toda esta aventura, inclusive abrindo um escritório político em Santa Cruz do Rio Pardo. A tentativa de dar uma nova visibilidade a Mira também passa pela obrigação do ex-prefeito evitar novas condenações nos tribunais superiores até 2018, para evitar o risco de se tornar inelegível.

O plano parece realmente consistente, mas falta, ainda, combinar com o eleitor.