Grupo de ‘Folia de Reis’ já prepara festa do dia 14

O grupo “Folia de Reis das Três Ilhas” peregrinou nas ruas, arrecadando “prendas” para a festa do próximo dia 14 de janeiro. A expectativa é reunir mais de 3.000 pessoas no bairro rural. A tradição católica representa a caminhada que os três reis magos fizeram para chegar à manjedoura após o nascimento de Jesus Cristo.

Na semana passada, o grupo percorreu bairros dos altos da Estação. Segundo Neusa Maria Cardoso, integrante da “Folia das Três Ilhas”, a crise econômica reduziu o número de donativos. “Diminuiu muito neste ano, mas a gente vai fazer o possível para manter o nível da festa”, disse.

O grupo tem um verdadeiro conjunto musical, que se apresenta com viola, violão, cavaquinho, caixa e pandeiro. A apresentação reuniu dezenas de pessoas. Há, ainda, personagens caracterizados, como o folião-mestre e outros, com vestimentas coloridas e máscaras.

As prendas serão entregues no dia 5 de janeiro, quando se inicia a preparação da festa. O grupo canta nas residências, geralmente com 30 participantes. No dia 14, porém, a concentração vai ser maior.

Segundo Neusa, a “Folia de Reis das Três Barras” aceita donativos como carnes de porco ou boi, pernil, arroz, feijão, óleo ou até dinheiro para pagamento das despesas. O grupo católico não é ligado a alguma paróquia.

Os pedidos de donativos nos bairros se encerraram na semana passada.