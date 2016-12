Homem briga com mulher e mata cão

Uma briga de um casal terminou com um cachorro morto a facadas por um homem. O fato aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 22, no bairro João Piccin, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo consta, o casal começou a discutir e a polícia foi chamada para evitar a violência entre marido e mulher que moram na rua José Teodoro Nogueira. Testemunhas disseram que o homem chegou a sacar uma faca para ameaçar a mulher. No meio da briga, um dos filhos tentou intervir. Foi neste momento que o agressor — identificado como Antonio Vieira Costa —, desferiu vários golpes de faca no animal de estimação da família.

Revoltados, vizinhos tentaram linchar o homem, que teve que se esconder em outra residência.

O cão chegou a ser socorrido até um veterinário, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar prendeu o autor do crime e conduziu o mesmo até o plantão policial, onde a ocorrência foi apresentada perante a autoridade responsável.

Ele foi liberado, mas vai responder por maus tratos contra animais.