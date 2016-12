‘Lei da fila’ em agências pode mudar

A lei municipal que regulamenta o tempo máximo de espera numa fila bancária, de autoria do vereador Luiz Antônio Tavares em 1999, deve sofrer mudanças para que possa ser cumprida. O vereador foi informado de que a lei precisa de alterações e já concordou. “Na verdade, a lei existe, mas não há condições da fiscalização ser exercida”, disse.

A lei de 1999 estabelece o tempo “razoável” de atendimento nas agências de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em véspera ou após feriados prolongados. A comprovação do cumprimento da norma, segundo o texto, seria através de senhas distribuídas pelo banco.

A instituição que não cumprir a lei pode ser punida com advertência, multa ou até suspensão do alvará. “Os banqueiros são os que mais sugam o país, mas precisamos aprimorar esta lei para que ela realmente funcione”, disse o vereador Luiz Tavares. Ele concorda que a lei, por ser iniciativa do Legislativo, não fornece muitos elementos para a fiscalização.

A assessoria do prefeito Otacílio Assis (PSB) informou que a questão está sendo analisada pelo jurídico. O assessor Célio Guimarães disse que existem três leis municipais sobre bancos, inclusive normas que prevêm sanitários para o público e instalação de painel em frente aos caixas para manter a privacidade dos clientes. “O objetivo é unificar todas”, disse.