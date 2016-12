Para ‘Psiu’, assessores são ‘incompetentes’

Na última sessão ordinária do ano, provavelmente também a última vez em que ocupa o assento de vereador na atual legislatura, o vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) tentou provocar tumulto na rápida sessão que durou menos de uma hora na noite de segunda-feira, 19. Em discurso, ele disse que foi o vereador que mais trabalhou em toda a história da cidade e depois chamou vereadores e assessores de “incompetentes”.

No início da reunião, ele discordou da decisão da presidência de não aceitar o protocolo de proposições de sua autoria para a sessão da última segunda-feira, 19. O prazo para o registro de requerimentos e indicações encerrou na sexta-feira, 16, quando “Psiu” ainda estava suspenso do mandato de vereador. O tucano foi punido com a suspensão do mandato por 30 dias por ofender uma servidora pública no recinto da Câmara.

O assessor parlamentar José Eduardo Catalano foi à tribuna para explicar a posição da Câmara e de seu procurador jurídico. “O senhor não era vereador no exercício do cargo na sexta-feira”, afirmou.

Mais tarde, a discussão do único projeto em tramitação naquela sessão, “Psiu” interrompeu o presidente para falar em nome da liderança do PSDB. “Tenho aqui a prova de que estou sendo perseguido por esta Casa”, disse, exibindo cópias de documentos sobre a constituição da Comissão de Ética que o puniu com a suspensão do mandato. Segundo ele, a comissão sequer existia, pois não houve indicação dos membros no início de 2016.

“Isto prova a incompetência dos assessores jurídicos”, disse, “pois estes documentos mostram que não existe a Comissão de Ética”. Para ele, se a comissão não existe, não poderia punir ninguém. “Não consigo entender como o Judiciário passou por cima disso”, reclamou, sobre a ação em que foi derrotado na Justiça.

Citando várias vezes a suposta “falta de competência”, o vereador do PSDB disse que há assessores da Câmara que nunca são encontrados no recinto. “E ganham até R$ 10 ou R$ 12 mil”, afirmou, aos gritos.

Legitimidade

O vereador foi interrompido pelo presidente da Câmara, Roberto Marsola (PTB), que refutou a tese do tucano. “A Comissão de Ética, conforme o Regimento Interno, é permanente”, explicou. “A Justiça determinou que o senhor fosse afastado”, insistiu Marsola.

Já o vereador Souza Neto (DEM), que preside a Comissão de Ética, também desmentiu a suposta falta de legitimidade jurídica alegada por Psiu. “Ela é tão legítima que a própria Justiça não encontrou irregularidades no processo de afastamento do vereador”, disse. “Que o senhor vá reclamar para o juiz”, completou.