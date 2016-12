Rombo que já atinge R$ 3,5 milhões operava desde 2012

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um esquema criminoso que operava na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo desde administrações anteriores chegou a desviar R$ 3,5 milhões dos cofres públicos. A estimativa ainda é preliminar e o desfalque pode ser muito maior. O prefeito Otacílio Assis (PSB) convocou a imprensa na manhã de sexta-feira para denunciar a descoberta. Abatido, ele chorou durante a entrevista ao lamentar que os recursos separados para obras já não estavam mais nos cofres do município.

A polícia foi comunicada pela prefeitura e, inclusive, recebeu cópias dos documentos que comprovam a fraude. Pelo menos uma funcionária pública — Sueli de Fátima Feitosa — já foi afastada e exonerada do cargo gratificado que ocupava na secretaria de Finanças. Ela ocupou os cargos de diretora de Patrimônio e diretora da Tesouraria durante os governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha, ambos do PSDB.

Funcionária de carreira na administração, Sueli é suspeita de ser a operadora do esquema criminoso que movimentou milhões.

O prefeito Otacilio Assis suspendeu o expediente ao público na próxima semana. Os funcionários vão trabalhar internamente para tentar apurar o valor total do rombo. O objetivo também é descobrir o possível envolvimento de outros funcionários públicos no crime.

Sabe-se que pelo menos em 2012 o desvio já existia. Aparentemente o esquema era profissional e contava até com extratos bancários falsos. O sistema criminoso manipulava balanços e contas de forma a “camuflar” o desvio de dinheiro público.

Revolta

Na manhã de anteontem, o prefeito Otacílio Assis (PSB) convocou a imprensa para anunciar a descoberta do rombo. Abatido, ele chegou a chorar durante a entrevista ao lamentar o desaparecimento de uma grande quantia em dinheiro que seria aplicada em obras. Depois, nervoso, disse que os responsáveis pelo crime “deveriam dar um tiro na cabeça e se entregar a Deus para serem perdoados”.

Uma das verbas apontadas pelo prefeito referem-se aos recursos da CIP — Contribuição de Iluminação Pública. Há meses, Otacílio vinha anunciando que o dinheiro seria usado na iluminação de várias avenidas com o sistema LED. Ele só não fez as obras neste ano porque a legislação eleitoral não permite. Quando foi verificar o verdadeiro saldo, o dinheiro já não existia.

Otacílio disse que ficou preocupado com a possibilidade do esquema ter começado na atual administração. “Mas já apuramos que o extrato bancário do dia 3 de janeiro de 2013, quando tomei posse, é falso. Nós já conseguimos o extrato verdadeiro e descobrimos que trata-se de um crime continuado”, disse o prefeito. Segundo ele, já naquela época a diferença era de R$ 1 milhão.

Otacílio determinou que um ofício fosse encaminhado ao delegado de polícia pedindo a apuração imediata dos fatos, inclusive colocando à disposição da polícia todos os funcionários da prefeitura. “É interesse público que tudo seja investigado e que a criminosa ou criminosos sejam presos e punidos. Não é possível que alguém possa atrapalhar toda uma administração, colocando a honra de todos os servidores na lama. São pessoas que não merecem crédito”, afirmou.

O prefeito, sem citar nome, admitiu que a principal suspeita “era de extrema confiança” da administração. “Na verdade, hoje vemos que não merece crédito. Espero que todos os envolvidos confessem o crime, falem a verdade e ajudem a esclarecer tudo”, afirmou.

Otacílio encerrou a entrevista coletiva quando, emocionado e revoltado, começou a chorar. “É desanimador fazer uma administração séria e ver que existem imbecis para fazer uma coisa destas. Estas pessoas deveriam se suicidar, dar um tiro na cabeça e se entregar a Deus para ser perdoadas”, afirmou. “Isto desanima qualquer pessoa séria na política. É horrível passar por isso”, desabafou, interrompendo a entrevista e pedindo para esvaziar a sala.

‘Aperto’ nas contas

desvendou a fraude

A administração não forneceu muitas informações sobre a fraude financeira que desviou ao menos R$ 3,5 milhões dos cofres do município. A descoberta teria ocorrido na quinta-feira, quando a primeira-dama Eliana Evaristo Assis publicou um desabafo na rede social do Facebook. “Conseguiram estragrar, ou melhor, acabar com o nosso Natal”, escreveu. No texto, Eliana se referiu a “bandidos” e anunciou que uma “bomba” seria revelada publicamente.

Segundo apurou o jornal naquele instante, o rombo criminoso nos cofres do município era estimado em R$ 1,5 milhão. Horas depois, quando o prefeito Otacílio Assis (PSB) convocou a imprensa para uma entrevista coletiva, às 11h30 de sexta-feira, 23, o desfalque já atingia R$ 3,5 milhões. Por isso, estima-se que o desvio pode ser muito maior.

Também não está descartada a possibilidade do esquema ter a participação de outros funcionários ou mesmo operadores de fora. É que a fraude contava até com a impressão de extratos bancários falsos, o que é possível com o uso de equipamentos sofisticados.

Ao lamentar o desaparecimento das reservas que o município esperava ter, o prefeito Otacílio admitiu que a descoberta só foi possível com a crise financeira. “Isso foi desvendado agora porque nós trabalhamos todos esses anos com superávit financeiro. Economizamos num ano para gastar no ano seguinte e iríamos fechar 2016 com dificuldade, mas com saldo financeiro positivo, diferentemente de outras prefeituras”, afirmou.

O caixa do balanço, porém, seria zerado na transferência para o próximo governo. “Mas foi aí que percebemos a falta do dinheiro. Iríamos retirar R$ 1,3 milhão de uma conta da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), que estava reservado para iluminar a avenida Tiradentes, e descobrimos que uma funcionária transferiu estes recursos para fazer a folha de pagamento”, contou.

Segundo o prefeito, ao envolver outras contas que não eram de responsabilidade da funcionária, como as de FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e ICMS, o problema acabou alertando outros servidores que procuraram o secretário de Finanças Armando Cunha. “Nas primeiras investigações, descobrimos que os extratos bancários apresentados durante a transferência do governo anterior para o nosso eram falsos”, disse. “Hoje, de posse dos extratos verdadeiros, vemos que os saldos eram totalmente diferentes”, disse. O problema não era detectado porque tudo era “camuflado” dentro de um setor da prefeitura.

“Ainda não sabemos qual o tamanho da quadrilha”, disse Otacílio, “mas com certeza vamos descobrir”. Ele ressaltou que o atual governo vai agir de forma transparente, inclusive citando que a denúncia estava sendo feita numa entrevista coletiva convocada pelo próprio prefeito. “É um esquema criminoso que vem de longa data. Vamos investigar e descobrir tudo, inclusive quando este crime começou a ser feito. E tudo será informado publicamente”, afirmou.

Troca de governo

Otacílio revelou que a falta de transição de governo após a vitória eleitoral de 2012 prejudicou a descoberta do esquema criminoso que já existia. Na época, a administração de Maura Macieirinha (PSDB) se recusou a fornecer, extratos e informações sobre o governo que estava prestes a entregar o comando para o prefeito que seria empossado no dia 1º de janeiro de 2013.

De acordo com as informações que recebeu em apenas dois dias, o rombo em dezembro de 2012 já seria de R$ 1 milhão.

“Logo depois de eleito em 2012, eu requeri à administração anterior toda a conciliação bancária, que é obrigação de um governo entregar a um prefeito eleito. Mas eles se recusaram, pediram prazo e acabaram não entregando nem no final do ano”, disse Otacílio. “Eles diziam que existiam muitos convênios para serem pagos e acertados e, por isso, a conciliação não estava pronta. Mas hoje eu desconfio que a pessoa que me disse isso na época certamente sabia de que havia algo errado”, afirmou.

Para Otacílio, a transição administrativa e a entrega de todos os documentos fatalmente poderia ter evitado a continuação do esquema criminoso. “Eles nem assinaram os documentos que ficaram na prefeitura. Se a transição houvesse sido feita, os documentos teriam assinaturas, mas os extratos falsos não têm visto de ninguém”, contou o prefeito.