Suspeita tem salário base de R$ 1,2 mil

A servidora pública Sueli de Fátima Feitosa é a principal suspeita de operar o esquema de desvio de dinheiro público da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Funcionária de carreira desde 1999, ela ocupou cargos comissionados nos governos de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB). Na atual administração, Sueli tinha função gratificada, recebendo um benefício financeiro a mais por exercer trabalho na contabilidade.

À primeira vista, existe uma clara incompatibilidade entre o patrimônio de Sueli e seus rendimentos. O cargo de origem dela é oficial administrativo, com salário base de R$ 1.262,42 em novembro. Porém, com os adicionais relativos à função gratificada, a servidora recebeu no mês passado um salário líquido de R$ 2.075,34.

O valor é irrisório perto da situação financeira ostentada pela funcionária pública. Afinal, Sueli mora numa imponente residência do bairro Braúna, um dos mais nobres de Santa Cruz do Rio Pardo. Na tarde da última sexta-feira, quando a denúncia já era de conhecimento da população, Sueli Feitosa chegou à sua residência dirigindo um automóvel Fiat Linea. Ela entrou rapidamente na casa e até a noite de sexta-feira não havia se pronunciado a nenhum veículo de imprensa.

Conhecidos dizem que a servidora costuma ser simpática, mas é bastante reservada, não tendo o hábito de conversar muito com colegas. Em sua página no Facebook, há fotos de Sueli Feitosa numa luxuosa chácara, que pessoas próximas garantem ser de propriedade dela.

Anteontem, Sueli Feitosa foi exonerada da função gratificada e afastada do cargo temporariamente por 30 dias. Na quinta-feira, quando a contabilidade notou o desaparecimento de grandes quantias em contas vinculadas, Sueli foi questionada pelo secretário Armando Cunha sobre o que estaria acontecendo.

Ela não soube explicar e, em seguida, correu ao setor de Recursos Humanos pedir demissão do cargo. O departamento pediu alguns documentos e Sueli, então, saiu do prédio.

Testemunha na CPI

Sueli também ganhou visibilidade no governo de Adilson Mira (PSDB) na época em que estourou o chamado “escândalo do ITBI”, quando o então prefeito foi acusado de receber propina para conceder benefícios fiscais a um empresário de Itápolis. Anos depois, Mira acabou sendo condenado pela Justiça na esfera cível.

Em 2005, Sueli Feitosa trabalhou como diretora da tesouraria e de Patrimônio do governo Mira. Ela foi ouvida como testemunha na CPI que apurou o “escândalo do ITBI”. Aos vereadores, Sueli contou que, por ordem do então prefeito, permaneceu no caixa da municipalidade após o encerramento do expediente para recolher algumas guias.

No depoimento, Sueli acabou defendendo o então prefeito, negando, por exemplo, que Mira tivesse acompanhado o empresário Francisco Carlos Falavigna até o caixa. “Ele apenas pediu que eu recebesse as guias”, disse à CPI da Câmara em junho de 2005.

Delegado pode pedir prisão temporária

O delegado Renato Mardegan anunciou que determinou na sexta-feira, 23, a abertura de inquérito para apurar o desvio de recursos públicos na prefeitura de Santa Cruz, assim que recebeu a notícia da denúncia feita pelo próprio prefeito Otacílio Assis (PSB). Mardegan já conversou com o promotor de Justiça Reginaldo Garcia e espera elaborar uma investigação rápida.

A polícia já trabalha com a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas no crime. “Ainda não recebemos a documentação, mas isso é possível porque é um tempo muito grande de desvio. Será que ninguém nunca percebeu?”, disse o delegado na tarde de anteontem.

Mardegan quer conhecer o funcionamento correto do sistema financeiro da prefeitura. “Quero saber, por exemplo, quando a funcionária sai de férias, quem fica no lugar dela”, explicou. O delegado vai convocar todos os funcionários do setor financeiro para depor, além do prefeito, do secretário de Finanças e alguns assessores. “Precisamos ter pé da situação, entender qual era o mecanismo da contabilidade municipal”, disse.

A polícia, segundo o delegado, tem mecanismos para rastrear contas bancárias e bens dos envolvidos, mesmo que estejam em nome de terceiros. Mardegan já recebeu informações extraoficiais de que a principal suspeita de envolvimento no crime, a servidora Sueli de Fátima Feitosa, possui bens incompatíveis com sua renda (leia abaixo).

“É um caso muito grave”, disse o delegado, explicando que pediu a funcionários da polícia que estariam de folga na segunda-feira que permaneçam em prontidão. Mardegan contou que, dependendo das apurações, a prisão temporária dos envolvidos pode ser requerida à Justiça. Se ficar comprovado o peculato, vou pedir a prisão”, disse.

Embora o delegado Renato Mardegan não comentasse, outra questão envolve bens dos envolvidos. Se eles têm origem em recursos ilícitos, a Justiça pode bloquear os bens, inclusive, de forma temporária e até o fim das investigações, alguns que estejam em nome de familares.