Portuguesa, com certeza!

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O radialista Cássio Veloso, 33, de Santa Cruz do Rio Pardo, foi convidado — e aceitou — fazer parte de um projeto que visa reerguer a Portuguesa de Desportos, tradicional time de São Paulo que já foi considerado “grande” na elite do futebol brasileiro. Hoje, a Lusa nem na elite está, mas o novo presidente do clube, Alexandre Barros, tem planos ambiciosos para reerguer aquele que é considerado o “segundo time” da maioria dos torcedores.

Alexandre é radialista da Tropical FM, de São Paulo, e foi eleito no início do mês. Por conta da profissão, ele se aproximou do santa-cruzense Cássio Veloso e o convidou para integrar o projeto.

Apresentador do programa esportivo da rádio Antena-A FM, Cássio será uma espécie de representante de marketing da Lusa em todo o Estado. “O objetivo é captar empresas do interior para levantar uma nova Portuguesa”, disse Cássio, que é formado em Marketing pela faculdade Estácio de Sá. Ele já se reuniu com Alexandre Barros na última terça-feira, em São Paulo.

O projeto vai além de apenas expor a marca de parceiros no uniforme e usar toda a mídia do clube. Como a Portuguesa tem cerca de 200 grandes e fanáticos empresários ligados ao time — donos de padarias, postos de gasolina, rede de lojas etc. —, o plano é aproximar os novos parceiros e abrir novas possibilidades de negócios. “Por exemplo, uma empresa de bebidas que se torna parceira vai ter à disposição uma rede enorme de comércio para distribuir seus produtos”, explicou Cássio.

Além disso, o radialista disse que a Portuguesa será uma marca valiosa na mídia a partir da próxima temporada, já que terá jogos transmitidos pela Rede Vida, Esporte Interativo e Sport TV. “O objetivo do novo presidente é arrojado: colocar a Portuguesa de volta ao lugar de onde nunca poderia ter saído”, explicou. “Ele quer mudar a história da Portuguesa e acabar com os sucessivos rebaixamentos”, disse.

De fato, nos últimos anos a trajetória da Lusa foi melancólica. Somente neste ano, o time foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro e não conseguiu o acesso para a elite do Campeonato Paulista, permanecendo na disputa da A-2 em 2017. O consolo é que a Portuguesa vai disputar também a Copa do Brasil, que dá vaga ao campeão à Libertadores da América.

Segundo Cássio, como representante da Portuguesa ele fará os contatos iniciais com os potenciais parceiros. “Mas quem vai fechar o negócio é o presidente do clube. Aliás, Alexandre Barros poderá até vir à região para assinar contratos”, explicou.