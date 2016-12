Coluna DICAS – Edição de 25/12/2016

Comoção

A tristeza do prefeito Otacílio Assis (PSB) ao denunciar o esquema criminal que desviou R$ 3,5 milhões dos cofres públicos contagiou ontem a população. Nas redes sociais, as pessoas demonstravam solidariedade ao prefeito.

Ressaca

Tem gente fazendo cara feia para o convite da cerimônia de posse dos eleitos para a legislatura 2017-2020. Ao contrário da festa de 2013, que ocorreu no final da tarde, a posse dos atuais eleitos será no próximo domingo às 9h30. Poucas horas depois da festa da virada do ano…

Mudança

Na última sessão ordinária da qual participou, o vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) mostrou uma mudança radical de opinião. Há semanas, ele criticou este jornal por publicar os altos salários pagos aos funcionários da Câmara, lembrando que eles efetivamente trabalham. Na segunda-feira, porém, chamou os assessores de “incompetentes”… Vai entender!

Motivo

Quem está surpreso com o “animus sperniandi” do vereador “Psiu”, principalmente porque dentro de seis dias ele encerra sua participação na Câmara, desconhece o real motivo. Na verdade, ao questionar uma punição que foi legitimada pela própria Justiça, o tucano prepara uma linha de defesa para garantir o salário integral no período de suspensão.

Arquivamento

A denúncia de que o prefeito Otacílio Assis (PSB) cedeu ilegalmente um imóvel, no terreno do Corpo de Bombeiros para o servidor Luiz Roberto Faustino, foi arquivada pelo Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo. O inquérito foi aberto por requerimento do vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB), mas o MP não encontrou irregularidades.

Transparência

Quem acessou o “Portal da Transparência” da Câmara de Santa Cruz na semana passada, automaticamente foi direcionado para o site da Micromap, empresa que presta serviços para o Legislativo.

Se achando?

Murilo Sala (SD) garante que vai assumir o segundo mandato de vereador com “muita disposição”. Numa entrevista, ele sugeriu que quer trabalhar ainda “mais” do que no primeiro mandato. Depois, corrigiu: “Acho muito difícil ‘mais’, mas ao menos da mesma forma como servi a população”. Bem humilde…

Homenagem a Geraldo Terezan

Familiares do agricultor Geraldo Terezan acompanharam a votação do projeto que deu o nome dele à estrada vicinal da Graminha. Praticamente todos os vereadores ocuparam a tribuna para enaltecer a trajetória de Geraldo em Santa Cruz. A votação do projeto de Cleuza Soares (PR) foi unânime.

Coisas de política

Cem anos de perdão

Um certo político, muito talentoso, vivia em constantes viagens. Viajava constantemente para a capital, onde sempre tinha muitos contatos com deputados e outros poliíticos. Certa manhã, mostrando-se muito irritado, foi falar com sua mulher:

— Olha, Belinha… aquela moça que esteve aqui na nossa casa, aproveitou-se da nossa saída e fez uma “limpa” no armário do banheiro.

A esposa apreensiva quis saber o que tinha sumido.

— Lembra-se daqueles jogos de toalhas, dos kits de banho, os cinzeiros, copos e xícaras que “trouxemos” do hotel de São Paulo? Pois é… não sobrou nada… ela deve ter levado tudo!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)