Cartas – Edição de 25/12/2016

‘Complementando Arcoleze’

Há duas edições atrás, o DEBATE trouxe na seção “Fotos do Leitor”, bastante abastecida pelo Edilson Arcoleze, uma foto do Posto Shell, onde hoje é o Banco do Brasil, antiga Caixa Econômica Estadual.

Aquele posto teve vários donos, antecessores do “Pelé”, citado no texto como um dos últimos donos.

O dono mais antigo, que me lembro, foi o também vereador Reinaldo Zanoni, o popular “Tufão”, como era conhecido. No fundo do posto (dá para ver naquela foto), sempre existiu uma oficina mecânica, que na época da foto era do Ari Amaral, filho do Fileno, “motorista de praça”, e da dona Palmira Lorenzeti.

“Tufão” vendeu o posto para o Ari Amaral, que por sua vez “passou” a oficina para o professor Mauro Alfieri. Surpreso? Sim, era professor normalista, mas optou por ser mecânico.

O posto foi também do Alberto Dias, o “Bertinho”, conhecido como “Bertinho Lambreta”. Está morando novamente entre nós, na rua Catarina Umezu, 587. Ele, Bertinho, poderá complementar mais a história do posto.

Quase em frente, na Euzébio de Queiroz, em diagonal com o posto, existia o famoso “Ponto 49”, que abrigava antigos “motoristas de praça”, como Mário Cachoni, Gusto Mendes, Celso, Fiíco, Osvaldão e tantos outros que ali faziam ponto.

A foto da coluna na edição da semana passada trouxe a “Rainha do Sertão”, do comerciante Ricardo Campbel, sucessor do coronel Tonico Lista. Na frente dela, vê-se um caminhão carregado, que era um Ford 1946, quatro cilindros movidos a diesel — na época “óleo cru”. O motorista do mesmo era o senhor Belmiro Nascimento, um dos poucos “especialistas” para dirigir caminhão movido a “óleo cru”.

Posteriormente, ele foi também motorista de meu pai, Ricardo Rios, que aprendeu com ele o manuseio do famoso “óleo cru”, já seis cilindros, que ele usou no plantio de cana até ser espoliado de suas terras pelo usineiro João Quagliato Neto, o “Luizito”. Naquela época, “Luizito” foi condenado e cumpriu pena de sursis, (documentos em meu poder).

Voltando à “Rainha do Sertão”, quero esclarecer que o Ford 1046 fazia a linha Santa Cruz-Agudos para buscar cerveja, que vinha empalhada e ensacada. O caminho era tortuoso, todo de terra, passando por Espírito Santo, Paulistânia, Bairro Limoeiro até chegar em Agudos, demorando um dia todo para fazer o trajeto. O “óleo cru”, carregado, andava no máximo 40 km/h.

Belmiro também ia para São Paulo buscar combustível — como querosene, gasolina e “óleo cru” —, que vinham embalados em latas de 20 litros.

A “Rainha do Sertão” vendia de tudo, armarinhos e mantimentos, além de bebidas e combustível. Toda esta mercadoria era entregue na cidade pelos senhores Paulo Nardo e José Nardo, em carrocinhas de mão.

Espero, caro Sérgio, que, em homenagem ao saudoso Belmiro, você também publique a foto do mesmo, já em seu poder. Para os mais “antigos”, Belmiro era o pai de outro famoso corretor, o “Tianão”.

Bem, caro Arcoleze, é um prazer para mim, nascido nesta terra, comentar as fotos de sua coleção, mais ainda por ser você também um cidadão santa-cruzense.

Esse comentário sobre suas fotos publicadas pesquiso no meu próprio cérebro, bastante abastecido, o que me faz um historiador de minha cidade e não um “garimpeiro” de notícias no computador.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Enfeites

Santa Cruz do Rio Pardo está de parabéns pelos lindos enfeites de Natal com garrafas pet, o mesmo acontecendo em São Pedro do Turvo.

O Espírito de Natal contagiou meus conterrâneos. Que o Menino Deus derrame graças ao meu povo maravilhoso

— Armando Jesus Barbieri Barbieri (Botucatu-SP)

Prova questionável

Ao receber a denúncia contra Lula, Moro, réu confesso, afirmou que “há provas questionáveis” sobre o envolvimento consciente ou não de Lula… “Mas uma conclusão definitiva sobre o tema não é obrigatória nessa fase do processo”. É obrigatória sim, e se a prova é “questionável”, não presta para nada, não é prova. Prova é prova, sem adjetivo algum. Como exemplo, fica provado que este juiz é parcial. Isso é prova e é o quanto basta. É esta a confiabilidade que o Judiciário quer passar para a sociedade?

Um juiz imparcial e de bom senso, jamais receberia uma denúncia com provas “questionáveis”. No mínimo, devolveria os autos ao Ministério Público para que investigasse melhor e trouxesse provas robustas, inquestionáveis. O recebimento de uma peça acusatória implica valores ético-jurídicos e, principalmente, morais para o réu. Ele tem de se defender de uma coisa concreta e não abstrata. E quem vai arcar, posteriormente, pelos danos causados a este é o Estado, ou seja, nós mesmos.

Essa, portanto, é uma das sérias razões para que a lei sobre o abuso de autoridade seja aprovada. A autoridade que deu causa ao abuso que responda por ele e não o Estado por um seu agente. O irresponsável que assuma o seu erro.

A quem ainda defende este tipo de atitude antijurídica, deixo um pequeno recado: Hoje é o Lula, amanhã será você!

— Luiz Carlos Guimarães Brondi (Araraquara-SP)

Tsunami Odebrecht

Vergonha mesmo foi o impopular e inoperante presidente Temer pedir à Procuradoria Geral da República que não divulguem mais os nomes do “Tsunami” da Odebrecht, para não atrapalhar o crescimento do Brasil e, em contrapartida oferecer microcrédito aos comerciantes, via bancos públicos, para fazer frente à macro denúncia de corrupção ou delação premiada, como a do diretor Claudio Mello Filho, que é só o primeiro dos 80 que estão aguardando na fila.

Vergonha, senhor Presidente. Há dias saiu um dos denunciados da lista, Jose Yunes, seu assessor especial. Que assessor!. A denúncia diz que foi no seu escritório, em São Paulo, entregue parte dos R$ 10 milhões. Quando teremos a saída dos outros citados, como Angorá e Primo, Boca Mole, Feio? Que vergonha, senhor presidente.

Vejo com tristeza pelos que sonhavam com um governo ético e de austeridade, como o senhor falou na sua posse. Hoje, sou um brasileiro indignado

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Trabalhadores

O IBGE divulgou a Síntese de Indicadores Sociais de 2015. Para começar, a renda média real dos trabalhadores com carteira assinada foi de R$ 2.195 e a dos informais de apenas R$ 1.174, quase a metade. E houve queda na renda, para os sem carteira, a queda foi de 8,28%, enquanto que para os registrados foi de 3,43%.

Entre 2005 e 2015, o IBGE observou um aumento de 39,9% no número de trabalhadores em trabalhos formais, totalizando 54,8 milhões. Em 2015, o percentual de pessoas em trabalhos formais foi de 58,2%, contra 46,2% em 2005. Em 2015, houve redução da população ocupada sobre o ano anterior e pela primeira vez na década, a redução foi de 3,7 milhões, ou 3,8%. Os mais afetados foram os jovens de 16 a 24 anos, -10,7%, e as pessoas sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto, -16,2%.

Quanto aos desempregados, no período de 2013 a 2015 houve aumento da desocupação, com o maior crescimento da população desocupada em 2015, registrando 38,9%. E dos 9,8 milhões de desocupados, quase 42% eram jovens de 16 a 24 anos de idade. A taxa de desemprego foi mais elevada para os jovens, 22,8%, e mulheres, 11,6%.

A desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho continua e fica ainda mais evidente entre os cargos de chefia. Em 2015, 6,2% dos homens empregados com 25 anos ou mais de idade eram gerentes ou diretores, contra 4,7% das mulheres. Além disso, a desigualdade salarial entre esse grupo de profissionais é ainda mais elevada do que a média geral, as mulheres receberam, em média, 68% do rendimento médio dos homens. No geral, a diferença salarial é um pouco menor, as mulheres ganham o equivalente a 76% do salário dos homens.

Em 2015, o rendimento-hora das pessoas com 12 anos ou mais de estudo foi de R$ 35,11, mais de quatro vezes o rendimento-hora da população ocupada com até 4 anos de estudo, que foi de R$ 8,20. Essa diferença diminuiu, já que, em 2005, essa relação era de 5,3 vezes.

A situação piorou para as crianças, pois aumentou a proporção dos domicílios em situação de pobreza. Em 2015, 18% das crianças de 5 a 14 anos viviam em lares cujo rendimento mensal per capita era de até 25% do salário mínimo, em 2014, esse percentual era de 15,9%. Para crianças de zero a quatro anos a proporção foi de 17,6% em 2015, contra 15,2% em 2014.

A situação de crianças e adolescentes em situação de insegurança alimentar também assusta, 34,1% das crianças de até quatro anos vivem nesses lares e, para as crianças de 5 a 14 anos, a taxa atingiu 33,7%.

A situação melhora quanto ao saneamento básico. O percentual de crianças de zero a 4 anos que viviam em domicílios sem acesso a nenhum serviço de saneamento caiu de 15,3% em 2005 para 8,1% em 2015. O saneamento inclui abastecimento de água por rede, rede coletora de esgoto e coleta de lixo. O saneamento básico é uma das causas da mortalidade infantil

E para completar o desastre social, o valor do aluguel. Isso é problema quando compromete mais de 30% da renda domiciliar e, segundo dados do IBGE. A parcela dos domicílios nessa situação saltou de 24,3% em 2005 para 32% em 2015.

Em suma, está aí um resumo do Brasil para que os políticos elejam suas prioridades.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Tradição como direito

Todo povo tem seu orgulho. O Brasil também tem o seu: ser o país das delações premiadas. Aguardadas com certo fastio, as divulgações das verdades ou versões contadas e depuradas em grampos e gravações — muitas delas ilegais — ganham divulgação imediata e compartilhada, em todos os meios, por todos. Nessa esteira de orgulho e satisfação nacionais, os delatores posam na TV como pops stars da traição, canonizados pelas nossas instituições que deveriam ser mais nobres, obtendo delas o perdão libertador.

O êxtase em flagrar o mal feito quase sempre é maior que a revolta pelo dano causado à nação, ao futuro comprometido. Isso se revela nas benesses concedidas ao delator, com salvas de herói caído de um povo. Primeiro foi o Joaquim — português originário — Silvério dos Reis, até hoje um nome bem brasileiro, sepultando os sonhos de um novo país, nascido do ouro e da honra que não se tinha, e apenas um foi levado à forca. Visando o benefício próprio, Joaquim entregou o seu amigo nos braços da morte, e nem foi preciso um último beijo na noite escura da traição. Se não fosse a coragem solitária de Tiradentes, a Inconfidência Mineira seria a mais longa e duradoura página da vergonha nacional.

Quase cem anos antes, Borba Gato, desbravador do mato, herói nacional, também fez a dele, revelando aos portugueses as minas de ouro do Sabarabussu, se livrando do desterro e da pena de crime de lesa majestade. Sua delação própria, confissão das conquistas da heroica bandeira primeira, possibilitou o povoamento das Minas Gerais, que culminou com uma guerra pátria, a dos Emboabas, e deu ao Estado que nascia e ao Brasil o sentido de nação. Indo ao encontro da alma delatora do povo que em Minas ainda não vivia, se deu o triste episódio que entrou para a história como o Capão da Traição, quando os novos mineiros, os vencedores, abateram os paulistas rendidos e vencidos.

Três séculos depois, as delações ideológicas levaram à prisão e à execração pública de Gregório Bezerra e Francisco Julião, por tornarem realidade um pioneiro projeto social e ideológico no nordeste deserto de ideias, de programas, de esperança, de história. Tudo isso, por terem feito a diferença, quando todos queriam ali, na extrema pobreza, sempre o igual. Ideologicamente acovardada, a nação de cócoras coroa o que sempre foi objeto de desprezo e indiferença aos povos: o delator.

O estado policialesco, desagregador, do medo; os privilégios àquele que vigia e denuncia, que grava a reunião em que ele é um dos atores, faz a insegurança nas convivências, faz um país menor, alicerçado no que pratica a traição duas vezes.

Esse é também a base da nossa justiça, que avança na esteira da delação, encurtando assim o caminho do que deveria ser investigado e fartamente provado e comprovado, seguindo os trâmites legais do Estado de Direito, aquele que veio para substituir o Estado justiceiro. E a justiça nacional, em todas as suas instâncias, com aplausos de toda nação, pratica sua barbárie moral, institucional, ideológica; tudo isso, sem precisar de um truculento e obsoleto AI-5. Na premiada e premeditada delação, temos a alma da nação revelada. Vale lembrar que a etimologia da palavra companheiro é “aquele que come comigo”.

— Petrônio Souza Gonçalves (São Paulo-SP)

Foto do leitor

Deputado posa na praça que teria seu nome

— A foto, provavelmente dos anos 1930 ou 1940, mostra o deputado Leônidas Camarinha na antiga Praça da República. Com certeza, o mais importante líder político de Santa Cruz do Rio Pardo naquela época não imaginava que, décadas depois, a praça seria batizada com o seu nome. O prédio ao fundo era a Cadeia Pública, que foi demolida nos anos 1950.