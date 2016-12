Coluna Pascoalino S. Azords – Edição 25/12/2016

O labrador humano

Pascoalino S. Azords

Labrador humano é o apelido que Gustavo Kuerten ganhou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele não só gostou como adotou a nova alcunha canina, rindo muito, como sempre. Guga nasceu para sorrir. Mesmo tendo ficado órfão de pai aos 8 anos de idade, Guga não economiza sorrisos.

Durante uma daquelas tantas semanas em que Gustavo Kuerten permaneceu como o tenista número 1 do mundo, uma equipe de TV o entrevistou em Florianópolis, onde ele se achava descansando de guerra. Entre incrédulo e espantado, o repórter começou perguntando por que, ao invés de estar na suíte presidencial do melhor hotel da capital catarinense, ele preferia se hospedar no apartamento da sua avó. A reação do tenista foi de quem não entendeu a pergunta, pois o normal para ele era estar ali mesmo, onde nunca lhe faltou o quartinho de neto. O match point veio a seguir, quando Guga disse que, ao se levantar, ele também arruma a cama — no apartamento da avó ou onde quer que tenha dormido pelo mundo afora.

Fiquei me perguntando o que seria mais difícil, afinal, vencer três vezes o torneio de Roland Garros ou continuar sendo a mesma pessoa que se era antes da fama, sem nenhuma mania, nem um único capricho, uma pavãozice? Tem gente que nem sabe segurar uma raquete, mas se dá o direito de não tirar o próprio prato da mesa! Lavar um copo? “Nem morto!”

Mais difícil do que derrotar Guga nas quadras era não torcer para ele. E não existe nada de óbvio nisso. Basta lembrar Nelson Piquet, tricampeão mundial de F1 sem um dedinho da nossa torcida. Digo “nossa” no sentido geral, pois, pessoalmente, eu sempre torci pelo rabugento Piquet, enquanto todo o mundo torcia pelo sonso do Senna, o maior piloto de todos os tempos.

Mas como não torcer pro Guga ao vê-lo trazendo dos quatro cantos do mundo os troféus para o irmão que ia ao aeroporto esperá-lo numa cadeira-de-rodas? Como não torcer pelo tenista que, mesmo sendo o número 1 do mundo, acenava para a sua mãe nas arquibancadas quando ela lhe gritava dando uma bronca?

Como alguns poucos esportistas de caráter, Guga mantém na sua cidade um projeto social para jovens carentes. Gustavo Kuerten, um dos maiores brasileiros vivos, dispensa convites para receitar remédios placebos para o seu povo, que mal sabe ler a bula do que compra. Embora tenha nascido num país que não joga tênis, ele é um dos maiores nomes da história do tênis em todos os tempos. E, como se não bastasse, ainda arruma a sua própria cama!