Incêndio destrói parte de escola em Espírito Santo

Um incêndio destruiu parte de uma escola pública no centro de Espírito Santo do Turvo na manhã de sexta-feira, 23. Segundo os policiais, existe a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito. Equipamentos, móveis e documentos ficaram destruídos.

Três salas de aulas e o pátio da escola “Antonio Gonçalves das Neves” ficaram bastante danificados. A rápida intervenção de funcionários e vizinhos da escola foi fundamental para evitar a total destruição do local.

Testemunhas disseram que algumas professoras estariam em reunião quando foram informadas que uma das salas de aula estaria em chamas. Havia colchões no local, o que ajudou a alastrar o fogo. Há suspeita de que o incêndio começou num ventilador.

O prédio havia sido reformado há pouco tempo. O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo foi até Espírito Santo do Turvo, mas não precisou intervir porque o fogo já havia sido controlado por funcionários e moradores da cidade.

O prefeito João Adirson Pacheco (PSDB) disse que vai abrir uma sindicância para investigar as causas do incêndio. “A escola é nova. Toda a rede elétrica foi trocada há pouco tempo”, explicou Pacheco.