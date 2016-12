‘Leônidas’ será liberado, diz assessoria do prefeito

A interdição do estádio “Leônidas do Amaral Vieira” não vai ser obstáculo para a Esportiva Santacruzense disputar o campeonato paulista da Segunda Divisão. O local foi barrado pela Federação Paulista de Futebol no início do mês, numa lista que envolve mais de 50 praças esportivas.

Em Santa Cruz, porém, o problema é a existência de documentação vencida. “Tudo já está sendo providenciado e o estádio será liberado em breve”, esclareceu o assessor Célio Guimarães na última sexta-feira. Segundo ele, o vencimento de laudos é comum no final do ano. “E os novos só podem ser solicitados depois do vencimento dos anteriores”, disse.

A FPF só vai divulgar a tabela do campeonato da Segunda Divisão no início do ano, quando, segundo Guimarães, o “Leônidas Camarinha” estará liberado.

A Santacruzense vai tentar novamente o acesso à série A-3 na próxima temporada. Neste ano, o time “bateu na trave” e foi desclassificada nas semifinais. A boa temporada, porém, não aliviou a crise política do clube. Na semana passada, o vice-presidente Luciano “Galego” Rosalém anunciou que vai se afastar por não concordar com a “prestação de contas” feita pelo presidente Sidnei Maluza.