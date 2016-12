Mulheres ainda apostam em simpatias para atrair a sorte

Ariane Salles

Da Reportagem Local

Oferendas a Iemanjá, sete pulinhos sobre as ondas do mar para aqueles que estão na praia, banho, defumação e esperar o ano dentro da igreja. Ou, então, usar lingerie para atrair amor e degustar alimentos como romã, uva, raízes e lentilha. Enfim, inúmeras são as formas encontradas pelos superticiosos para passar a virada do ano. Para os céticos, isso pode não significar nada. Mas para aqueles que acreditam em simpatias, são capazes de trazer, além da fé, muito dinheiro, amor, saúde e prosperidade.

As chamadas superstições fazem parte do imaginário social. Há quem garanta que basta acreditar na mudança que elas acontecerão. De um jeito ou de outro, a maioria acaba sempre pedindo boas vibrações para o Ano Novo que se aproxima.

É o caso da doméstica Silvana Rodrigues, que costuma esperar o ano que vai nascer sempre com uma peça de roupa nova. Silvana garante que o ritual dá certo todos os anos. “Eu acredito sempre no branco e que devemos usar uma blusa ou uma lingerie nova e branca para entrar no ano com paz, sorte e muitas bênçãos”, disse.

Para as amigas Valesca Beatriz da Silva e Ceane Vivaste da Silva, a aposta também vem em roupas e lingeries novas. “Nós costumamos usar alguma peça nova de roupa, mas a cor não importa. Vai mesmo aquela que estiver no guarda roupa”, diz Valesca.

Já a dona de casa Helena Morete costuma guardar sementes de romã para a ocasião especial. Porém, mesmo mesmo praticando a simpatia, ela não acredita muito em sua eficácia. “Toda passagem de ano eu como romã e depois guardo as sementes, como manda a simpatia. Mas a verdade é que, entra ano e sai ano, nunca mudou nada em minha vida”, diz, rindo.

Porém, há também aqueles que não acreditam nas cores e simpatias para o réveillon. Para a aposentada Maria Aparecida Menegaso, a virada é a oportunidade de analisar o ano que passou e começar outro de maneira diferente. “Eu não faço nada. Não acredito de maneira alguma em simpatias, mas apenas naquilo que fazemos de bom. O que devemos ter é muita fé e trabalhar bastante”, afirmou.

Alimentos que podem dar sorte

Lentilhas: uma colher de sopa é suficiente para assegurar um ano inteiro de muita fatura à mesa. A origem desta superstição é italiana e foi trazida para o Brasil pelos imigrantes.

Romãs: para atrair dinheiro, coma sete partes, guardando as sementes na carteira.

Bagos de uva: para os portugueses, comer 3, 7 ou a quantidade correspondente ao seu número de sorte garante prosperidade e fartura de alimentos. Para assegurar dinheiro, guarde as sementes na carteira ou na bolsa, até a troca do próximo Ano-Novo.

Carne de porco: deve ser o prato principal da ceia, servida à meia-noite. Como o porco fuça pra frente, garante armários cheios o ano todo. Evite o peru, que cisca para trás.

Calcinha ou cueca nova: Dão sorte no amor, porque deixam os mal-entendidos para trás. São recomendadas principalmente para quem está começando namoro, para garantir o futuro.

Roupa branca: é um hábito relativamente recente, trazido para o Brasil com a popularização das religiões africanas. O branco representa luz, pureza, bondade.

Qualquer peça amarela: pode ser uma peça íntima, um lenço, uma faixa ou até um pequeno lacinho amarelo (que deve ficar sempre na sua bolsa). O amarelo representa, dizem, o poder do ouro e, portanto, atrai dinheiro.