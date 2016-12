‘Special Dog’ deixa de patrocinar o Corinthians quase dois anos depois

A Special Dog não vai manter o patrocínio no Corinthians a partir do próximo ano. A parceria, que durou quase dois anos, será desfeita porque a fabricante santa-cruzense de alimentos para cães e gatos procura outras alternativa de marketing, deixando o futebol ao menos por enquanto.

A indústria de Santa Cruz do Rio Pardo fechou contrato em 2015 e estampou sua marca no calção do time do Corinthians até a última temporada. O time já procura alternativas para substituir a Special Dog.

Especula-se que o patrocínio da Special Dog levou mais de R$ 3 milhões para os cofres do Corinthians. No final do ano passado, a empresa anunciou que teve resultados e renovou o contrato por mais um ano em 2016.