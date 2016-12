Polícia invade propriedades ligadas à suspeita do desvio

Policiais civis, comandados pelos delegados Renato Mardegan, Isabel Bertoldo e Valdir , invadiram na tarde de hoje cinco propriedades em Santa Cruz do Rio Pardo que teriam ligações com a servidora pública Sueli de Fátima Feitosa, suspeita de desviar R$ 3,5 milhões dos cofres da prefeitura. O mandado judicial autorizou, inclusive, o arrombamento dos imóveis. Três residências nos bairros Residencial Braúna e São Judas Tadeu, uma chácara na Água Azul e dois barracões no Distrito Industrial foram vasculhados pelos policiais. Os imóveis estão em nome de Sueli e familiares. A servidora deixou a cidade e possivelmente esteja em Santa Catarina. Ainda não há mandado de prisão contra ela.

A polícia apreendeu computadores, joias e documentos. Quatro imóveis foram arrombados para a entrada de policiais. Outro no São Judas Tadeu, uma irmã de Sueli estava na residência onde também foram encontradas escrituras de compra de imóveis.

A duas residências localizadas no Braúna chamam a atenção pelo luxo. São casas de alto padrão, com móveis planejados de luxo e muitos aparelhos eletrônicos e de TV. Na residência onde Sueli mora, estão espalhadas imagens de santos e Bíblias em vários cômodos. Num deles havia uma centena de pares de sapatos de grifes famosas, a maioria sem uso.

Na chácara de Sueli Feitosa, no bairro rural da Água Azul, existem duas piscinas, uma delas com uma cascata artificial. O imóvel também é de alto padrão e chamou a atenção a existência de uma capela com imagens e um painel de Nossa Senhora. O local possui, inclusive, bancos como se fosse uma igreja.

Na casa do cunhado de Sueli, no Residencial Braúna, a família chegou ao local numa camionete Hilux quando a polícia já se preparava para sair. O empresário Adilson Gomes de Souza, casado com uma irmã de Sueli, ficou revoltado com a presença da polícia e se disse inocente. “Se minha cunhada fez algo de errado, não podem me culpar por isso”, reclamou. Os delegados disseram que ele pode apresentar todos os documentos do Imposto de Renda para provar que seus bens não foram adquiridos com dinheiro desviado da prefeitura.

A Polícia Civil já conseguiu o bloqueio de vários veículos ligados à funcionária suspeita, inclusive alguns de propriedade de parentes. A expectativa é de que a funcionária possa se apresentar nos próximos dias. Ela já constituiu um advogado de Campinas para atuar na defesa.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o delegado Renato Mardegan já ouviu alguns funcionários da prefeitura que trabalhavam com Sueli Feitosa, entre eles o secretário de Finanças Armando Cunha. O depoimento dele durou mais de duas horas.

