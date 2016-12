Carreta tomba no acesso a S. Cruz

Uma carreta carregada com pedras tombou no trevo de acesso à vicinal Plácido Lorenzetti, no final da manhã de terça-feira, 27, em Santa Cruz do Rio Pardo. O acidente não deixou feridos e foi atendido por viaturas da Cart e da Polícia Militar Rodoviária. O caso aconteceu perto do trevo de acesso a Santa Cruz do Rio Pardo, na rodovia SP-327 (Orlando Quagliato). Segundo informações do motorista, ele seguia com a carreta Volvo pela rodovia e, ao adentrar a rotatória, acabou perdendo o controle do caminhão. A carreta, com placas de Santa Cruz do Rio Pardo, estava carregada com pedras e pertence a uma empresa de materiais de construção. O homem não se feriu. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e funcionários da Cart (Concessionária que administra o trecho) sinalizaram o local até a retirada do veículo.