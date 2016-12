Comerciante preenche 100 cupons e ganha automóvel

O ano tinha tudo para terminar como um dos piores na vida de Benedito Osmar de Souza, 52, popularmente conhecido em Santa Cruz como “Palito”. Mas na noite de quinta-feira, 29, ele estava na praça Leônidas Camarinha no evento promovido pela ACE — Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo — quando ouviu seu nome no palco. Era de “Palito” o cupom sorteado para ganhar o Fiat Uno zero quilômetro da promoção de Natal.

O comerciante contou que preencheu aproximadamente uma centena de cupons, mesmo em lojas onde não fez compras. “Eu pedia e o pessoal me dava. Preenchi um monte, mas sinceramente não tinha tanta esperança”, revelou. No entanto, o cupom que acabou sendo sorteado foi de uma compra verdadeira, feita com a família na loja “Magazine Mil Cores”.

Além dos cumprimentos de amigos e populares na praça, o celular de “Palito” não parou mais de tocar. Era o ótimo coroamento de um ano que até agora não tinha sido bom para o comerciante. Afinal, Benedito foi até candidato a vereador em outubro, mas os poucos votos — apenas 17 — o fizeram desanimar de tudo. “A gente pensa que tem um monte de amigos, mas se engana”, afirmou. “Mas agora ganhei um prêmio de consolação”, brincou.

Na tarde de anteontem, Benedito esteve na sede da ACE para entregar os documentos e retirar o carro. Ele revelou que pretende vender o Fiat branco e permanecer com seu carro usado. “Eu não tenho casa ainda. Pretendo usar o dinheiro para dar entrada num imóvel”, contou.

Outros ganhadores

A festa do sorteio do carro pela ACE reuniu milhares de pessoas na praça Leônidas Camarinha, onde fica a sede da entidade. O grupo musical “Jair Super Cap” se apresentou antes do sorteio.

Segundo informações da ACE, cerca de 300 mil cupons foram preenchidos na promoção “Presente o Ano Inteiro”.

Além de Benedito Osmar de Souza, outros oito consumidores foram contemplados com vale-compras no valor de R$ 300. São eles: Alessandro Teodoro, Daniela Aparecida de Melo, Sérgio Aparecido Oliveira, Douglas Gregório de Souza, Mário Lúcio Pereira Lima, Carla Daiane Pereira, Marcos Nóbile e Shirley Queiroz Rossin.