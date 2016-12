Corpo de santa-cruzense é encontrado em Peruíbe

O corpo do santa-cruzense Ricardo de Rezende, 30, que morreu afogado em Peruíbe, no litoral de São Paulo, foi encontrado na noite do último domingo, 25. Ele estava desaparecido nas águas desde o sábado, 17, e só foi encontrado nove dias depois.

Ricardo Rezende teria se afogado após mergulhar em uma praia de Peruíbe e ser arrastado por uma corrente chamada de “retorno”. Desde o dia do afogamento, GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítmos) e familiares realizavam buscas pelo mar do litoral sul de São Paulo.

No domingo de Natal, segundo informações da polícia, moradores informaram os salva-vidas de que havia um cadáver boiando próximo de algumas rochas, na praia central. O corpo foi retirado do mar com auxilio dos bombeiros e, em seguida, levado para o IML de Santos, onde foi realizado exames de necropsia. Familiares de Ricardo foram acionados para reconhecer o corpo.

O jovem santa-cruzense era funcionário da empresa Rosalito. O corpo de Ricardo foi sepultado na manhã de terça-feira, 27, no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo. Não houve velório devido ao estado avançado de putrefação.