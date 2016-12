Eleitos assumem

Aos 62 anos, o médico Otacílio Parras Assis (PSB) vai tomar posse na manhã deste domingo, 1º, como prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo pela segunda vez consecutiva. A solenidade está prevista para as 9h30 da manhã, no auditório da Câmara. Em seguida, após a posse dos vereadores, haverá a eleição do novo presidente da Câmara (leia na pág. 13).

A sessão será presidida pelo vereador eleito Luciano Severo (PRB), já que ele foi o mais votado nas eleições de outubro. Além de Otacílio e dos 13 novos vereadores, também vai assumir o mandato pela segunda vez o vice-prefeito Benedito Ribeiro Batista (PT).

Em outubro, Otacílio disputou sua quarta eleição como candidato a prefeito de Santa Cruz. Nos anos 1980-1990, ele já foi vereador, mas acabou desistindo momentaneamente da política. Foi, ainda, secretário de Saúde do município.

Otacílio teve muitas dificuldades para chegar à prefeitura, depois de disputar duas eleições contra a máquina administrativa “azeitada” do PSDB. Em 2004, perdeu para o prefeito reeleito Adilson Mira (PSDB), que se fortaleceu graças a um marketing pessoal promovido pela administração. Em 2008, Otacílio voltou a ser derrotado, desta vez por Maura Macieirinha (PSDB), então a vice-prefeita de Adilson Mira.

O médico chegou finalmente ao poder em 2012, quando venceu Maura, que disputava a reeleição. Fez uma campanha atípica, entrando no páreo com a disputa já em andamento. Otacílio substituiu Cláudio Gimenez (PT) e venceu a eleição que ele próprio havia considerado “fácil”.

No comando do município, fez uma administração realizadora que agradou a população. Por isso, em outubro foi reeleito com uma votação esmagadora, impondo ao antigo “cacique” tucano de Santa Cruz, Adilson Mira, a maior diferença eleitoral da história de Santa Cruz do Rio Pardo. O médico teve quase 80% dos votos válidos.

O clima otimista, porém, mudou com a descoberta, há duas semanas, de um rombo milionário nos cofres públicos, que vinha sendo praticado por uma servidora desde o governo de Adilson Mira. “Se eu soubesse, nem seria candidato”, admitiu o prefeito em entrevista coletiva na última sexta-feira.

No entanto, ele garante que ainda tem todas as condições para fazer, nos próximos quatro anos, um governo ainda melhor do que o primeiro.