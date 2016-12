Marco é o favorito para a presidência da Câmara

Eleito “na casca” em outubro, graças aos votos de legenda do partido, o vereador Marco “Cantor” Valantieri (PR) tem grandes chances de se tornar o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo para o biênio 2017-2018. A eleição será realizada neste domingo, 1º, logo após a solenidade de posse dos eleitos, que acontecerá no recinto da Câmara a partir das 9h30. Até sexta-feira, o vereador continuava como favorito depois da desistência de Luiz Antônio Tavares (PSB).

Um eventual adversário de Marco só pode sair do mesmo grupo dos 11 vereadores que apoiaram a reeleição de Otacílio Assis (PSB). No entanto, nos últimos dias houve várias reuniões entre os governistas e Marco só não será eleito se não quiser.

O grupo dos cinco novos vereadores, eleitos pela primeira vez, aceita apoiar o ex-tucano caso ele assuma o compromisso de efetuar mudanças na administração da Câmara. Hoje, a principal crítica é o excesso de gastos, provocado pelos altos salários pagos pelo Legislativo. Como a lei determina que a Câmara não pode gastar mais do que 70% de seu orçamento no funcionalismo, o resultado são gastos “obrigatórios” em investimentos, o que causa distorções e revolta na população.

Nos últimos anos, por exemplo, a Câmara comprou carro importado — um Volkswagen Jeta —, gastou R$ 150 mil num painel eletrônico que não funciona, efetuou uma série de reformas no prédio ainda relativamente novo, inclusive a cobertura do estacionamento, e instalou até uma “cerca” de vidro separando o plenário de vereadores do auditório.

Os gastos acontecem devido à “armadilha” criada pela própria Câmara, que ao longo dos últimos anos criou “supersalários” no seu quadro de servidores. Os reajustes foram sendo incorporados através de inúmeros benefícios e leis aprovadas pelos vereadores. Um motorista da Câmara, por exemplo, recebe quase R$ 5 mil mensais, o mesmo salário pago a um oficial administrativo. O procurador jurídico recebe R$ 15 mil, o chefe de gabinete R$ 9 mil e o assessor parlamentar cerca de R$ 13 mil. Até um vigia recebe quase R$ 3 mil. Os valores são superiores à média do mercado de trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo.

Alternativa

Entre os 11 vereadores eleitos pelo grupo político do prefeito Otacílio Assis (PSB), a maioria deseja mudanças internas na Câmara. Se Marco “Cantor” aceitar ser o elo para implementar as reformas, ele deverá ser o escolhido na manhã deste domingo. Caso contrário, poderá ter um adversário que, segundo as especulações, está entre Luciano Severo (PRB) — o mais votado nas últimas eleições — e Cristiano Neves (PRB).

Na tarde de sexta-feira, Cristiano confirmou que Marco precisa apenas confirmar a disposição de fazer as mudanças para ser eleito. “Vamos nos reunir cinco minutos antes da eleição e definir isso de uma vez. Se ele topar acabar com os gastos excessivos, terá nosso apoio”, disse Cristiano.

Segundo o vereador do PRB, a proposta que ainda está mantida é eleger o novo presidente com o voto unânime dos 11 vereadores que apoiaram Otacílio. Ele explicou que podem acontecer campanhas até o último minuto, mas a ideia é lançar um candidato único no momento da votação. “Por isso um acordo precisa ser fechado”, disse.

A oposição, que só elegeu dois vereadores em outubro — Murilo Sala (SD) e Maura Macieirinha (PSDB) — não tem qualquer chance de indicar o novo presidente. Murilo, entretanto, já conversou com a oposição e deve apoiar o candidato a ser lançado pelo grupo majoritário.