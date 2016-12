‘Se soubesse do rombo, eu não seria candidato’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Pela primeira vez nos últimos anos, o funcionalismo público municipal poderá ficar sem reajuste salarial em 2017. O desvio nos cofres públicos descoberto há dez dias pode comprometer as finanças no próximo ano e o prefeito já estuda cancelar qualquer reajuste para o funcionalismo. Nos últimos anos, ele concedeu índices acima da inflação, além de abonos salariais crescentes, só interrompidos no ano passado devido à legislação eleitoral. O abono previsto para janeiro, em torno de R$ 500, já foi cancelado. “Se soubesse do desvio, nem seria candidato”, revelou.

O prefeito reuniu a imprensa na sexta-feira, 29, para uma entrevista coletiva em seu gabinete, quando anunciou que, apesar do rombo nas finanças, vai manter os projetos em andamento no início de 2017, inclusive o transporte gratuito para universitários. “A promessa era estender até junho, quando vamos fazer uma análise do impacto nas nossas finanças”, disse.

Ele foi questionado várias vezes sobre as investigações internas do rombo de R$ 3,5 milhões nos cofres públicos. A principal suspeita, a funcionária Sueli de Fátima Feitosa, foi exonerada da função gratificada e afastada até o final da sindicância interna. Otacílio, porém, repetiu várias vezes que já se descobriu que o esquema criminoso atuava no mínimo desde 2008, no governo de Adilson Mira (PSDB). “Naquele ano, segundo apuramos, havia uma ‘bagunça organizada’ na contabilidade, com diferenças diárias de caixa. Teve até dia em que sobrou dinheiro”, disse. Ele confirmou que em 2008 houve um desvio grande num único dia — que seria de R$ 150 mil — ocorrido no final daquele ano.

O prefeito ainda não sabe que a diferença no caixa provocado pelo rombo é maior. Mas, segundo ele, os R$ 3,5 milhões são valores nominais que, reajustados, significam muito mais. Otacílio também disse que a investigação interna apurou que, durante os períodos de ausência da funcionária suspeita do crime, não houve desvio de recursos. “Isto é um alento, pois significa que posso confiar nos demais funcionários”, afirmou.

Otacílio também criticou alguns comentários nas redes sociais sobre como o governo não descobriu o rombo nos extratos bancários nos últimos quatro anos. “Tem gente que é contra por ser contra. A essas pessoas eu digo que o rombo não foi percebido durante nove anos”, disse.

Apesar do “baque” nas contas públicas, o prefeito disse que muitos projetos serão mantidos graças a medidas adotadas no decorrer deste ano, como cortes de secretarias, de gratificações e reajuste do IPTU. “Tudo isso foi planejado antes de saber do desfalque, pois prevíamos a dificuldade econômica do País. Portanto, não haverá atrasos na Saúde, Educação ou pagamento de salários”, disse. Ele revelou, contudo, que alguns investimentos poderão sofrer cortes ou atrasos. Segundo Otacílio, é o caso da construção do Posto de Saúde de Sodrélia e a reforma e ampliação da rodoviária.

Candidatura

O prefeito explicou também a declaração dada há dez dias, quando anunciou o rombo criminoso nas contas públicas. Na ocasião, ele sugeriu à suspeita que “pedisse perdão a Deus e se suicidasse”. Agora, porém, ele disse que foi uma frase proferida na emoção do momento. “Claro que não desejo que ela se suicide. Mas, na verdade, já se suicidou, está morta moralmente”, afirmou.

Ele explicou que resolveu denunciar o crime em nome da transparência. “Quando fiquei sabendo, tratei de informar a imprensa. Jamais ficaríamos em silêncio”, disse. “Acima de tudo, minha honra é muito importante”, insistiu.

Otacílio também afirmou que sequer seria candidato à reeleição caso soubesse antecipadamente do desvio nos cofres públicos. “Se a eleição fosse daqui a três meses, certamente eu não seria candidato. É desanimador depois de administrar de forma séria, cortando despesas e negociando com fornecedores, sofrer uma situação dessas. Mas como fui eleito, tenho a responsabilidade de seguir adiante pela confiança do povo”, afirmou.

Secretário de Finanças fica no cargo

O prefeito Otacílio Assis (PSB) disse anteontem que vai manter o secretário de Finanças, Armando Cunha, no próximo mandato, que começa neste domingo. Ele revelou que Cunha colocou o cargo à disposição assim que o desvio milionário de recursos públicos foi descoberto. “Eu pedi a ele para esperar passar tudo isso. Depois, se tiver cansado ou preferir, o Armando pode tomar qualquer decisão”, explicou.

Armando Cunha está no governo desde 2001, quando foi nomeado pelo ex-prefeito Adilson Mira (PSDB). Ele foi mantido pela prefeita Maura Macieirinha (PSDB) e por Otacílio Assis (PSB).

Segundo o prefeito, o secretário tem sua “total confiança” e ninguém pode duvidar de sua honestidade. “Na minha posse neste domingo, com certeza o Armando Cunha estará na solenidade, assim como os outros secretários. Todos estão sendo prestigiados e têm minha total confiança”, disse.

Polícia investiga

A Polícia Civil já ouviu vários funcionários desde que o inquérito que apura o desvio criminoso de dinheiro público foi aberto. Na semana passada, o delegado Renato Mardegan começou a ouvir os funcionários da Tesouraria e os depoimentos continuaram até anteontem. O secretário Armando Cunha depôs durante mais de duas horas na manhã da quarta-feira, 28.

Projeto LED, cujo dinheiro sumiu, será executado

O desvio de mais de R$ 1 milhão da conta onde estavam depositados os recursos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) não vai comprometer o projeto para iluminar várias avenidas com o sitema LED. Na sexta-feira, o prefeito explicou que obrigatoriamente os recursos desta conta deverão ser devolvidos, retirando-se dinheiro de outras dotações. O projeto, porém, sofrerá atrasos, pois os recursos serão repostos parceladamente. “Nós já comunicamos o Tribunal de Contas a respeito disso”, informou. O plano, anunciado há meses, é estender a iluminação LED em toda a avenida Tiradentes e nas principais entradas de Santa Cruz.