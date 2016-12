Secretariado terá mudanças

O novo mandato do prefeito Otacílio Assis (PSB), que começa neste domingo após a solenidade de posse, terá algumas mudanças em relação ao secretariado que terminou o ano. A maior surpresa pode ser a nomeação do vereador Milton de Lima (PR) para comandar a secretaria de Esportes.

A indicação, porém, ainda não foi confirmada pelo prefeito Otacílio, que está aguardando o atual secretário, Pedro Lombardi, retornar das férias. Mas se ela se confirmar, será a primeira indicação de um vereador para um cargo executivo no governo do atual prefeito. No entanto, o vereador só tomaria como secretário posse em fevereiro.

Milton foi o segundo mais votado nas eleições de outubro, só perdendo para Luciano Severo (PRB). Morador em Caporanga, Milton operou no distrito como uma espécie de “sub prefeito”, inclusive coordenando a construção do campo de futebol na área urbana, que ganhou iluminação e ainda terá vestiários e banheiros. Tem um perfil dinâmico, que agrada Otacílio.

Se Milton de Lima virar secretário, a suplente Wanda Rios (PSD) assume a vaga na Câmara.

Gerson deixa pasta

Uma mudança já confirmada será na secretaria do Desenvolvimento Econômico. O atual titular, Gerson Garcia, pediu para ser exonerado na semana passada. Ele alegou que tem projetos pessoais.

O novo titular será Fernando Azevedo Rampazo, que era o secretário de Assistência Social até que a pasta foi incorporada à secretaria dos Direitos da Pessoa Deficiente, comandada por Eliane Botelho. 