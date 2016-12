Uma babá para cachorro

Um mercado novo e em franco crescimento se descortinou para a jovem Geovana Moretti Frederich, 19, moradora em Santa Cruz do Rio Pardo. Estudante de Odontologia em Jacarezinho (PR), ela geralmente enfrenta dificuldades para adquirir o material da faculdade. “Sempre fiz bicos no comércio no período natalino, mas a crise fechou as vagas neste ano”, reclamou. Foi aí que a garota teve uma ideia que está começando a dar certo.

Geovana virou “pet sitter”, ou “babá para animais”. O serviço é oferecido principalmente para famílias que viajam nas férias e não têm ninguém para cuidar dos bichinhos. A jovem, na verdade, não faz propriamente uma aventura, pois quase cursou Veterinária, espelhando-se numa tia que mora em Bauru. “Eu aprendi muito com ela, mas só depois descobri que minha verdadeira vocação é a odontologia”, afirmou. Geovana também tem experiência “prática”: é dona de dois cães, dois gatos e pássaros. “Já cuidei até de tartaruga”, lembra.

Nos grandes centros, tem gente faturando alto com a nova tendência, que não é propriamente o sistema de “hotel” oferecido por empresas. Na verdade, a “pet sitter” deixa o animal mais à vontade, inclusive fazendo passeios no caso de cães. É a mais nova novidade no mercado de pets, um dos que mais cresceram nos últimos anos — que o diga a santa-cruzense Special Dog.

E foi justamente pesquisando sobre isso que Geovana e o namorado chegaram à conclusão de que o negócio poderia custear o material da faculdade. A garota, porém, não é daquelas babás que leva o animal para casa. “Isso eu ainda não posso porque em casa tem um cachorro muito bravo”, explicou, rindo. Mas ela vai até a casa da família e cuida diretamente do animal. “É até melhor, pois também dou uma olhada na residência e recolho jornais e correspondências”, disse. Esta “movimentação”, aliás, é recomendada para afastar o risco de assaltos durante as férias da família.

Geovana também descobriu que a “pet sitter” contribui para a saúde do animal. “Estudos comprovam que confinar cães ou gatos em locais estranhos afetam a personalidade deles, podendo, inclusive, causar depressão”, explicou. “Na própria casa, apesar da ausência da família, o animal está num ambiente familiar, com seus próprios cheiros e locais”, lembrou.

Fechada a contratação, Geovana costuma visitar a casa dois dias antes da família partir em viagem. O objetivo é fazer o animal se acostumar com ela. “Costumo brincar e passear. Nunca tive problemas”, conta, “nem mesmo com animais de grande porte”.

Aliás, a estudante garante que não escolhe os animais. “Se alguém tiver uma cobra de estimação, só vou precisar saber quais os cuidados com ela”, disse. Mas Geovana também cuidou muito de passarinhos, especialmente canários. O preço é diferenciado dependendo do animal. “Cachorro, por exemplo, requer pelo menos um passeio por dia”, explicou.

O serviço da jovem foi anunciado nas redes sociais e já despertou a atenção de muitas famílias. O telefone dela (14 – 99626-9275) começou a tocar e ela já “convocou” o namorado para ajudá-la se a demanda aumentar.