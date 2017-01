Chácara tem piscina com cascata e até uma capela

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Basta entrar na residência da servidora pública Sueli de Fátima Feitosa para perceber que jamais seria possível ela sequer manter o padrão de vida com o salário que recebe na prefeitura. A casa no Residencial Braúna, um dos bairros mais caros de Santa Cruz do Rio Pardo, foi vistoriada por policiais na tarde de quarta-feira, 28, durante mais de duas horas. Ao mesmo tempo, outro grupo recolhia documentos em mais duas residências de irmãs da servidora, igualmente de alto padrão.

Na casa de Sueli, o exemplar do DEBATE da semana passada ainda estava na área, já amarelado pelo sol, indicando que ela deve ter deixado a residência na sexta-feira, véspera de Natal. Algumas pistas indicam que a moradora saiu às pressas, pois havia muita roupa, calçados e caixas de joias vazias. Uma pequena quantidade de louça ainda estava sem lavar na pia da cozinha. O coador, com pó de café usado, não havia sido jogado no lixo.

Mas o que impressionou os policiais é o alto padrão da residência, com móveis planejados finos, construídos com madeiras de qualidade. Em cada quarto, salas e até na cozinha externa há aparelhos de ar condicionado. Televisores de tela fina estão espalhados pela casa, algumas enormes. A casa é equipada com todo tipo de conforto eletrônico e as geladeiras e freezers são os modelos mais avançados. Há uma sala própria apenas para costura, com duas máquinas, e um escritório dotado de computador e impressora. Havia um notebook, mas somente a capa foi encontrada.

Em meio a pias de mármore, cristaleiras e enfeites de bom gosto, também chama a atenção a devoção católica fervorosa de Sueli Feitosa. Há várias Bíblias espalhadas pela casa, além de imagens e quadros de santos por toda parte. Na sala, o Livro está aberto no evangelho de Lucas, no capítulo da parábola do “bom samaritano”. No quarto, a página de outra Bíblia católica indicava o “Livro da Sabedoria”.

Na entrada da casa, há uma imagem de Nossa Senhora iluminada em meio a flores e pedras brancas. Estátuas da santa estão espalhadas por todos os cômodos da residência.

Capela

Na chácara de Sueli Feitosa, no bairro rural da Água Azul, a devoção religiosa é ainda mais nítida, a começar pelo nome da propriedade — “Chácara Mãe Rainha”, estampada em letras esculpidas numa peça de madeira. Ao lado do portão principal, ainda num gramado, há um oratório de Nossa Senhora Aparecida.

Mas nada se compara a uma capela construída nos fundos, onde há, inclusive, bancos e um altar, como numa igreja, tudo construído com madeira de primeira. Na frente, um enorme painel colorido traz a imagem de Nossa Senhora.

A chácara também é de alto padrão. Na área externa, sobre um piso cerâmico que imita madeira, uma única mesa possui mais de 20 cadeiras. Num imenso gramado há um pequeno parque infantil e duas piscinas, uma delas para crianças. A maior possui uma cascata artificial.

Há muita flor e árvores na propriedade. Na entrada, uma mangueira ostenta frutos já no ponto, o que aguça a gula de um profissional da mídia que, a exemplo de muitos policiais, ainda estava sem almoçar no final do dia. Quando começou a tirar mangas do pé, foi advertido por um policial. “Não é manga, mas apenas minha parte no IPTU”, brincou o profissional, numa alusão ao fato da chácara possivelmente ter sido construída com dinheiro público desviado.