Funcionária suspeita tinha senha das contas bancárias

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em plena era de avanços tecnológicos no sistema financeiro, como é possível alguém desviar tanto dinheiro dos cofres municipais — e por tanto tempo — simplesmente falsificando extratos de papel? A resposta à pergunta que correu as esquinas de Santa Cruz do Rio Pardo está na existência de pelo menos 250 contas bancárias em nome da prefeitura. É um emaranhado tão complexo que não permite o controle apenas na tela de um computador. Além disso, a maior parte delas é “carimbada”, ou seja, os recursos só podem ser utilizados num determinado setor ou para um fim específico.

É este mecanismo que o setor de inteligência da Polícia Civil está sendo obrigada a aprender depois da denúncia do desaparecimento de R$ 3,5 milhões das contas do município. O esquema funcionava desde o governo de Adilson Mira (PSDB). A principal suspeita, Sueli de Fátima Feitosa, possui bens — muitos em nome de parentes — incompatíveis com os ganhos reais. A funcionária tem atualmente salário base de R$ 1.262,42. Com o acréscimo da função gratificada, Sueli recebeu em novembro R$ 2.075,34, muito pouco perto do patrimônio que ostenta.

Já se sabe que o esquema operava desde o governo de Adilson Mira (PSDB). Na semana passada, por exemplo, foi identificado um saque no caixa de R$ 150 mil num único dia em 2008, quando Mira era o prefeito de Santa Cruz.

Segundo apurou a reportagem, alguns funcionários de confiança da administração possuem as senhas para movimentar as contas — transferir dinheiro ou fazer pagamentos. A principal suspeita do desvio de R$ 3,5 milhões, a servidora Sueli de Fátima Feitosa, era uma delas. Por ser uma das mais antigas da tesouraria, era ela quem comandava várias contas, inclusive a principal, onde são depositados os recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e ICMS.

De segunda a sexta-feira da semana passada o expediente ao público na prefeitura não funcionou. Os funcionários só trabalharam internamente para apurar minuciosamente cada documento. O prefeito proibiu o acesso de pessoas estranhas à administração.

Conta ‘proibida’

Principal suspeita no desvio de dinheiro público, Sueli Feitosa tinha a senha para movimentar as principais contas bancárias da prefeitura. O esquema criminoso foi descoberto quando a servidora utilizou os recursos de uma conta “carimbada” para tapar o rombo de outra conta que faria o pagamento antecipado de dezembro dos servidores municipais. No papel, havia dinheiro suficiente para saldar a folha de pagamento no valor de R$ 4,4 milhões. Porém, na realidade faltava mais de R$ 1 milhão e só a servidora sabia disso.

Foi, então, que ela recorreu a uma conta onde estavam guardados os recursos da CIP — Contribuição de Iluminação Pública —, de aproximadamente R$ 1.250.000,00. Este dinheiro, porém, é “carimbado” e só pode ser usado em obras ligadas à iluminação pública. Por isso, precisava de uma segunda senha, que a servidora conseguiu “escondendo” do outro servidor a informação de que os recursos eram de uma conta especial.

A estranha transação despertou o alerta em outra funcionária, que chegou a discutir rispidamente com Sueli Feirosa. Sem sucesso, a funcionária resolveu informar o secretário de Finanças, Armando Cunha, e o escândalo apareceu.

Quando o rombo saltou aos olhos da contabilidade, algumas horas depois o prefeito resolveu afastar Sueli e instaurar uma sindicância. Ela, porém, não assinou a notificação alegando estar com problemas físicos numa das mãos. Em seguida, tentou pedir demissão do emprego público. Como não conseguiu, deixou o prédio da prefeitura e ainda permaneceu dois dias na cidade. Na véspera do Natal, deixou Santa Cruz do Rio Pardo rumo a outro Estado, possivelmente Santa Catarina.

Desvio ocorria direto

no caixa em dinheiro

Apesar de ser a responsável pelo gerenciamento de várias contas bancárias da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, a funcionária Sueli de Fátima Feitosa, principal suspeita de operar um esquema que desviou milhões dos cofres públicos, não transferia diretamente recursos do município para sua conta particular. Como a iniciativa deixaria pistas concretas do desvio criminoso, o desfalque era feito na contabilidade diária, manipulando o movimento do caixa diário da prefeitura.

É que, além das contas que são abastecidas com repasses dos governos federal e estadual, a prefeitura tem um caixa diário que contabiliza impostos e taxas pagos pelos contribuintes diretamente nos guichês. Este valor é variável, mas pode atingir R$ 40 ou R$ 50 mil num único dia. No final do expediente, existe um documento com a somatória dos valores, que são depositados diretamente na conta bancária da prefeitura.

Era aí que o esquema desviava os recursos. No papel, o depósito apresentava os valores corretos, mas a conta, na verdade, não recebia o total. Para evitar suspeitas, um extrato falso era confeccionado e entregue ao secretário e ao prefeito. Era com base nestes números que a administração planejava obras, projetos e pagamentos. O rombo não era percebido porque geralmente a conta bancária principal fica com muitos recursos depositados. Todos, obrigatoriamente, vão para um fundo de investimento para render juros e correção monetária, estando disponíveis a qualquer momento para saques.

Falsificação

O extrato bancário falso que aparecia na contabilidade tinha aspecto igual ao verdadeiro, inclusive com o timbre do Banco do Brasil. Segundo a reportagem apurou, possivelmente era feito a partir da impressão da tela do computador — o chamado “print” —, cuja imagem era posteriormente manipulada com números falsos.

Ainda não há informações se estes extratos adulterados eram confeccionados nos computadores da própria prefeitura ou se há outras pessoas envolvidas.

O desvio era tão corriqueiro, segundo apurou o jornal, que a própria Sueli Feitosa pedia aos colegas de trabalho para fazer depósitos em dinheiro vivo em sua conta particular. Ela sempre alegava, entretanto, que eram recursos empresariais de negócios, inclusive do cunhado.

Quando o desvio foi descoberto, na quinta-feira antes do Natal, o extrato falso arquivado na contabilidade apresentava saldos de R$ 994.180,00 na conta do ICMS e mais R$ 1.315.000,00 na conta do FPM. No entanto, os valores reais eram bem menores, respectivamente R$ 15.976,00 e R$ 476,00.

O computador utilizado pela funcionária Sueli de Fátima Feitosa foi apreendido e será periciado pela Polícia Civil. O delegado Renato Mardegan também não descarta fazer uma “varredura” nos servidores (computadores principais onde são armazenados os dados de todos os departamentos), com o auxílio de técnicos especializados em lavagem de dinheiro.

Janela sofreu tentativa de arrombamento

— Na madrugada de quinta-feira, 29, uma das janelas da prefeitura de Santa Cruz, justamente a que dá acesso à tesouraria, apresentou sinais de arrombamento. A grade chegou a ser retirada. A polícia investiga se foi vandalismo ou se o caso tem relação com o desvio milionário de dinheiro público. As câmeras de segurança não flagraram a ação. A janela fica praticamente num “ponto neutro” entre duas câmeras, cada uma virada para um lado. O dano foi consertado.