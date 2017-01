Jovem morre afogado na represa de “Jurumirim”

O corpo do operador de máquina Daniel Leite Medeiros, 26 anos, foi sepultado às 13h de segunda-feira, 26, no cemitério municipal de Ipaussu. Daniel era funcionário da empresa Special Dog de Santa Cruz do Rio Pardo e se afogou no início da tarde de domingo numa “praia” localizada na represa de Jurumirim, em Piraju.

Segundo disse uma das tias de Daniel, ele estava nadando no rio Paranapanema na companhia de u m priomo, quando não teve forças para retornar à superfícier. O primo tentou socorrê-lo, sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros compareceu no local, mas Daniel morreu antes de receber atendimento no pronto-socorro. Antes de ser liberado à família, o corpo passou por exame no Instituto Médico Legal (IML) de Avaré.

Daniel morava na rua Vitor Samadello, região central de Ipaussu. Ele trabalhava de operador de máquina na empresa Special Dog de Santa Cruz do Rio Pardo.