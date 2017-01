Luxo e ostentação

A Polícia Civil conseguiu na última quarta-feira, 28, um mandado judicial que autorizou o arrombamento de cinco propriedades ligadas à funcionária municipal Sueli de Fátima Feitosa, suspeita de desviar R$ 3,5 milhões dos cofres da prefeitura. Comandados pelos delegados Renato Mardegan, Isabel Bertoldo e Valdir Alves de Oliveira, os policiais invadiram duas casas no Residencial Braúna, outra no bairro São Judas Tadeu, uma chácara no bairro rural da Água Azul e dois barracões de uma empresa no Distrito Industrial. Os imóveis pertencem à funcionária Sueli Feitosa e a parentes dela. Quatro dos cinco imóveis foram abertos com a ajuda de um chaveiro convocado pela polícia.

Foram apreendidos computadores, joias e documentos. Uma das irmãs de Sueli estava com a família na residência do bairro São Judas Tadeu e todos foram surpreendidos com a chegada da polícia. Nesta casa foram encontrados, além de joias, vários contratos de compra de imóveis em nome de Sueli e familiares.

Na residência de outra irmã, no Residencial Braúna, a família chegou quando a polícia já se preparava para deixar o local, carregando joias e documentos. O empresário Adilson Gomes de Souza, casado com uma irmã da servidora municipal, protestou pelo aparato policial e garantiu que é inocente. “Se minha cunhada fez algo de errado, não podem me culpar por isso”, reclamou, inclusive se exaltando.

Os delegados Renato Mardegan e Isabel Bertoldi explicaram ao empresário que ele vai precisar provar que seus bens não foram adquiridos com dinheiro desviado da prefeitura de Santa Cruz. “Eu comprei caminhões financiados. Pago tudo com boleto”, disse. Adilson foi informado que a camionete Hilux que estacionou na garagem da casa havia sido bloqueada pela Justiça.

Os policiais também foram à chácara de Sueli Feitosa e na empresa do cunhado Adilson Gomes, que possui barracões no Distrito Industrial. Num deles havia um caminhão e uma pilha de fardos de feno.