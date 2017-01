Marco “Cantor” é eleito presidente por unanimidade

O vereador Marco “Cantor” Valantieri (PR) é o novo presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele foi eleito na manhã deste domingo, 1º, logo após a solenidade de posse dos eleitos em outubro. O parlamentar já era o favorito antes da escolha, mas a novidade é que Marco conseguiu votação unânime, inclusive dos dois vereadores eleitos pela oposição.

O acordo foi fechado antes da eleição do presidente, quando todos os 13 vereadores se reuniram a portas fechadas. Assim, Murilo Sala (SD) acabou fazendo parte da chapa única como segundo secretário. A princípio, o escolhido seria Lourival Heitor (DEM). O vice-presidente eleito é Luciano Severo (PRB), o mais votado nas eleições de outubro. O primeiro secretário é Cristiano Neves (PRB).

O novo presidente confirmou que vai implementar mudanças para tentar reduzir a folha de pagamentos, uma das maiores críticas da população ao Legislativo santa-cruzense. “É uma tarefa difícil, mas medidas vão ser tomadas. Precisamos economizar e dar o exemplo para nossa cidade”, disse. “Serão medidas amargas”, anunciou.

Marco Valantieri também afirmou que não vai permitir que o agora ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) use a estrutura da Câmara nos próximos anos. “Ele conhece as nossas leis e vai precisar respeitar”, disse o novo presidente. Marco também disse que “não vai aceitar” que o ex-vereador “empreste” o gabinete da tucana Maura Macieirinha. “Se abrir este precedente, outros candidatos que não foram eleitos também vão querer usar gabinetes”, explicou.

Otacílio assume e

“alfineta” ex-vereador

A solenidade de posse dos eleitos reuniu centenas de pessoas na manhã deste domingo, entre elas o deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) e o federal Capitão Augusto Rosa (PR). O evento teve até um espaço ecumênico para pregações do frei dominicano Lourenço Papin e do pastor Josué Rodrigues Brito. Além dos 13 novos vereadores, tomaram posse o prefeito reeleito Otacílio Assis (PSB) e o vice Benedito Ribeiro Batista (PT).

O deputado Ricardo Madalena (PR) disse ter certeza de que Otacílio vai reverter a crise criada pela descoberta do desvio de dinheiro público há duas semanas. Madalena elogiou o governo do prefeito reeleito e preferiu não enumerar obras da primeira administração. “Se eu fizer isto, vamos ficar aqui a tarde toda”, brincou o deputado.

Em discurso, Otacílio agradeceu o secretariado, a família e o apoio da população. Ao lamentar os “últimos dias tumultuados”, lembrando a descoberta de um desvio milionário nos cofres públicos, Otacílio aproveitou a presença do promotor público Reginaldo Garcia e do delegado Renato Mardegan para pedir a prisão de todos os envolvidos no desfalque.

No final, o prefeito aproveitou a presença de Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques na plateia para “alfinetar” aquele que foi o mais ferrenho opositor do governo nos últimos quatro anos. “Era nosso denunciante ‘mor’, mas foi importante porque nos alertou uma série de coisas e nos fez investigar”, disse. “Só faltou ele fazer uma denúncia: de que havia roubo na prefeitura há nove anos”, emendou.

Na solenidade, o prefeito Otacílio confirmou a intenção de nomear o vereador Milton de Lima (PR) como secretário de Esportes, conforme antecipou o DEBATE na edição deste domingo.